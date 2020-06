¿Yahaira se peleó con Farfán? Cantante se luce sola haciendo turismo en Rusia | VIDEO

Yahaira Plasencia aprovechó los días de calor que Rusia está registrando para dejar la cuarentena y conocer los lugares turísticos del país asiático.

Pero lo que más llamó la atención fue lucirse sin la compañía de su pareja Jefferson Farfán, generando sospechas de un inconveniente que se habría ocasionado por la reciente declaración de la hija de Melissa Klug.

¿Yahaira Plasencia se peleó con Jefferson Farfán?

Por medio de su cuenta de Instagram compartió varias historias donde se mostraba caminando por la famosa Plaza Rosa de Moscú y la Catedral de San Basilio. Además, en el vídeo se la veía haciendo muecas y posando sensual frente al Museo Estatal de Historia.

En otra grabación, que destacó generó intriga al mostrar a todas las personas a su alrededor sin verla junto a su conviviente, sorprendiendo algunos de sus seguidores sin la compañía del jugador.

La joven también quiso destacar los postres y comida que pidió en un restaurante luego de haber estado en confinamiento durante casi tres meses. Cabe recordar, que Rusia cuenta con más de 600 mil personas contagiadas de coronavirus, siendo el tercer país hasta el momento, con más contagios en el mundo.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán y Melissa Klug?

Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina para contar su nueva faceta como mamá primeriza, confesando por primera vez detalles inéditos de la ruptura de su mamá con el seleccionado.

La joven recordó nostálgica anécdotas que pasó junto a sus hermanos cuando todos eran menores y vivían feliz al lado de Jefferson y Melissa, tanto así que llegaron a ir al psicólogo tras la separación de la empresaria.

A su vez, lo que podría haber generado incomodidad en la cantante es que la hija de Abel Lobatón reveló que aún mantiene contacto con el futbolista, hasta se le bromeó si existía la posibilidad que Farfán sea el padrino de su bebé.

Yahaira Plasencia en Instagram dedica emotiva canción a Dios: "Se lo dedico a mi Señor" |VIDEO

La intérprete dejó su lado salsero para brindar una alabanza a todos sus usuarios en su red social. Al publicar su inédita canción que escribió, dejó unas conmovedoras palabras de fuerza y fe para su público.

"Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre. Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte", sostuvo en la publicación.