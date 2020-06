Magaly Medina denunciará a los que reportaron sus redes: "Son terrucos cibernéticos"

Magaly Medina decidió desactivar su cuenta de Instagram y lo comunicó a través de Facebook. La periodista culpó a Andrés Wiese de estar detrás de los ataques que viene recibiendo por parte de un grupo de “bots quieren callarla”.

“Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente por mí. No , no me la han desactivado aunque intenciones hay”, escribió Magaly Medina en su cuenta de Facebook.

Como se recuerda, la conductora de televisión difundió una conversación que Andrés Wiese tenía con una menor de edad, donde le enviaba contenido sexual.

“Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor a que un grupo de personas y bots intenten cerrar una cuenta que tiene contenido alejado del de la televisión”, señaló en su cuenta de Facebook.

En efecto, la cuenta de Instagram de Magaly Medina se encuentra desactivada.

A través de una historia en sus redes publicó: “Comunicado a la opinión pública lamento decirles que mi Instagram @magalymedinav fue reportado por un grupo de jóvenes que en estos momentos están siendo monitoreados por un grupo de investigación y comunicaciones de la policía”.

Cabe indicar que Mayra Couto también denunció que ha recibido ataques de parte de un grupo llamado La Beba Army. Esto tras acusar de acoso a Andrés Wiese.

¿Qué dijo Magaly Medina en su programa?

Magaly Medina se pronunció al respecto en su programa.

“Hoy se han lanzado un grupo de ‘terrucos cibernéticos’, que han decidido denunciar todas las páginas de Instagram y de Facebook de personajes como Mayra Couto por haber acusado al actor Andrés Wiese”, denunció la periodista.

Asimismo, no dudó en dejar un contundente mensaje al grupo llamada Beba Army.

“Estos son unos chicos que le hacen bullying a quien le da la gana, porque no coinciden en ideas o opiniones con algunas personas (...) Creo que deberían investigarlos y si tengo que ir hasta la policía cibernética mañana, lo voy a hacer y haré la denuncia respectiva”, señaló.

Además, no dudó en catalogar a los integrantes del grupo como “mocosos malcriados intolerantes”. “Sépanlo, la televisión sigue teniendo mayor llegada y penetración que las redes sociales”, concluyó.