Magaly Medina revela que inhabilitó su Instagram por ataques de fans de Andrés Wiese

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, se pronunció tras haber tenido que cerrar su cuenta de Instagram por la legión de seguidores de Andrés Wiese, quienes habría estado atacándola igual que hicieron con Mayra Couto.

Por ello, la figura de ATV habló fuerte y claro sobre lo ocurrido, luego que por medio de su programa, se hizo una denuncia contra el actor por acoso sexual.

La presentadora informó mediante su cuenta personal de Facebook, que inhabilitó su usuario de Instagram al recibir reportes aparentemente de cibernautas que intentaron desactivar su perfil.

"Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente, por mí. No, no me la han desactivado aunque intenciones, hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y “bots” detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión”, comentó Medina.

La joven Mayra Couto pasó por un hecho similiar unas horas antes, responsabilizando al intérprete por una posible conversación que tuvo con un grupo de usuarios que le estuvieron mandando mensajes.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, escribió Couto.