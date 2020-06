Oreja Flores toma drástica decisión en redes tras pedir sus fans explicación | FOTO

¿Cuál ha sido la repuesta del jugador? Edison Flores fue impactado por algunos medios nacionales que mostraron un supuesto chat con una joven de 20 años. Ante este hecho, se desataron rumores de una posible separación con Ana Siucho.

Pues, el seleccionado eliminó sus fotos con su esposa de su cuenta de Instagram, generando desconcierto en sus seguidoras que le pidieron explicación, preguntándole si era cierto el fin de su matrimonio.

¿Qué dijo Edison Flores en Instagram?

El joven que festejó su boda a fines del año pasado, sorprendió desde su plataforma digital borrando todas las imágenes donde aparecía su pareja, pero en medio de cuestionamientos, decidió tomar una radical decisión.

Mientras en nuestro país se difundía una aparente crisis matrimonial, Edison aprovechó en ese mismo momento para publicar unos retratos que algunos seguidores le etiquetaban jugando fútbol.

A su vez, en otra fotografía se podía ver que lo acompañaba con una música motivadora como si estuviera dispuesto a volver a la cancha con fuerza. Hasta el momento no ha publicado más información del tema.

¿Qué dijo Ana Siucho ante la supuesta infidelidad de Edison Flores?

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios, fue ver la nota que compartió Ana Siucho en su red social, donde muchos cibernautas lo han vinculado con Flores, como si estuviera dejándole un mensaje subliminal.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, resaltó en una publicación.

¿Edison Flores fue infiel a su esposa con una fan?

Una página de espectáculos sorprendió al publicar una captura de una conversación que Edison Flores habría tenido con una fan. En la imagen se puede ver a la esposa de Ana Siucho teniendo luna conversación íntima con la desconocida.

La página que se encargó de difundir la conversación fue Tecontamostodito.

- Edison Flores: Están buenos los videos, ¿Qué edad tienes?

- Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

- Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

- Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

- Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

Se puede leer en la conversación. Y aunque, en el video se señala que “la otra parte de la conversación completa será publicada más tarde" y piden que "por favor no tergiversen la información", se aclara que "es una conversación de este año".