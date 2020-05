Susy Díaz: inquilinos venezolanos le agradecen no desalojarlos en cuarentena | VIDEO

En medio de la crisis sanitaria y la cuarentena que ha dejando a cientos de peruanos afectados, Susy Díaz respaldó a sus inquilinos y decidió no retirarlos de su domicilio pese a que no le puedan pagar la renta.

Ante ello, sus inquilinos venezolanos agradecieron la bondad de la excongresista, quien está pendiente también de su salud.

Susy Díaz decidió apoyar a sus inquilinos pese a que no le pueden pagar

Al cumplirse casi dos meses de aislamiento social y paralización de las actividades económicas en el país, muchos ciudadanos se quedaron sin empleo.

Entre los grupos afectados, los extranjeros que radicaron del gobierno de Nicolás Maduro también han sido afectados, retirándose de sus viviendas por no poder pagar el arriendo.

Sin embargo, Susy Díaz expuso la situación que está manejando con sus inquilinos, solidarizándose con ellos por las consecuencias que está dejando la pandemia.

“Yo no desalojo porque hay que ser solidarios, Dios me ha bendecido con esta propiedad. En este momento de emergencia hay que ser personas solidarias”, sostuvo la mamá de Flor Campos a “En Boca de Todos”.

Los inquilinos venezolanos de Susy Díaz agradecieron el apoyo

Durante el reportaje a la expareja de Gustavo Polo Campos, los extranjeros le agradecieron frente a las cámaras la comprensión de su situación.

"La señora Susy ha sido comprensiva con los que no tienen trabajo en esta cuarentena”, indicó uno de los jóvenes.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, finalizó Susy.