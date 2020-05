Susy Díaz: “Les consigo trabajo a mis inquilinos para que tengan ingresos”

La artista Susy Díaz está pendiente a la situación del Perú desde la llegada de la pandemia del coronavirus y resaltó que no ha desalojado a ninguno de sus inquilinos a pesar que no tienen ingresos para pagarle.

“La situación está difícil por la pandemia y alrededor del 30 por ciento de mis inquilinos me deben la renta. Yo los entiendo y no los voy a botar, pero sí les consigo algunos trabajos para que tengan ingresos y asuman sus gastos”, afirmó.

Díaz también resaltó que, para respetar el aislamiento social, usa el WhatsApp para comunicarse con sus inquilinos:

“Yo los examino bien antes de alquilarles un cuarto. Además, tengo mi chat ‘La vecindad de Susy’ para estar comunicados y ayudarnos”, exclamó Susy Díaz.

“Así pongo orden cuando hay mucha bulla o sonidos extraños en las madrugadas. Hace poco una chica tenía tos y fiebre, y nos asustamos pensando que tenía el coronavirus”, reveló para el diario ‘Trome’.

Susy Díaz también les perdonó la renta a sus inquilinos

La excongresista Susy Díaz sabe que todos los peruanos estamos pasando una difícil situación, por lo que apoyó a todos sus inquilinos al no exigirle el pago de la renta.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos, porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, indicó Díaz