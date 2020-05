Angie Jibaja le ruega al Poder Judicial: “Necesito estar con mis hijos” [FOTOS]

La exmodelo Angie Jibaja está pasando uno de los peores momentos de su vida durante la cuarentena sin sus hijos. Por ello, hizo un pedido al Poder Judicial en su cuenta de Instagram.

‘La chica de los Tatuajes’ le rogó a la entidad que por favor le permitan ver a sus hijos, quienes están viviendo actualmente con Jean Paul Santa María.

“Son mi vida entera. Cómo los extraño, necesito estar con mis hijos por favor”, mencionó Angie en una de sus historias de Instagram, además de etiquetar al Poder Judicial de otro país y no al de Perú.

“Qué inteligencia... se los suplico”, añadió en uno de los videos de su hijo.

Angie Jibaja también les envió un mensaje a sus niños: “Ya no crezcan más sin mí, los quiero ver en cada momento. Los amo”.

La modelo no dejó de etiquetar a entidades públicas en las fotos y videos de sus pequeños:

“Mi vida no dejes que nadie apague esa luz hermosa que tienes”, mencionó en otra publicación en sus redes sociales.

Angie Jibaja pide disculpas a Romina tras acusarla de no enseñar su vídeo a sus hijos

La actual pareja de Jean Paul Santamaría, Romina Gachoy reveló en una publicación que Angie le pidió disculpas:

"Yo hice esa publicación porque Angie Jibaja había mandado un vídeo a sus hijos y como los chicos no lo habían visto, ella me culpó a mí. Lo cual fue muy injusto, ya que no soy adivina", indica Romina.

Además, añadió: "Los chicos son quienes ven sus mensajes porque tienen esa libertad con su mamá y de mi parte todos los días les digo que miren si su mamá les habló y que conversen con ella. Eso fue lo que me incomodó, que diga cosas sin saber la realidad, pero luego ella mandó un audio al Instagram de Janko (su hijo) pidiéndome disculpas y por ese motivo borré mi post".