George Forsyth: “El Perú debería estar produciendo, no comprando al extranjero”

El alcalde de la Victoria, George Forsyth, confesó que envió una solicitud al Gobierno, pidiendo que consideren la apertura de los talleres textiles de Gamarra.

Pues, a causa de la cuarentena, continúan cerradas y podría ser este cambio como parte de la reactivación económica para adquirir productos nacionales.

George Forsyth pide al Estado apertura de los talleres de Gamarra

El burgomaestre al conceder una entrevista con un diario local, resaltó que los ciudadanos deberíamos estar comprando productos peruanos y no del extranjero.

Por ello, el exarquero de Alianza Lima se reunirá con los ministros del Gobierno para dialogar sobre el tema, respetándose el protocolo de prevención contra el COVID-19.

“Lo más importante es buscar una oportunidad para que la gente pueda trabajar, pero para ello, justamente tengo una reunión (con el Ejecutivo) donde le pediré al gobierno para que puedan abrir los talleres de forma ordenada, con el distanciamiento, para que puedan producir. La gente también necesita comer. El Perú debería estar produciendo, no deberíamos estar comprando al extranjero”, manifestó.

George Forsyth confesó no cuenta con suficientes fiscalizadores para combatir el COVID-19

Forsyth recalcó que su gestión lo estaba realizando solo con un personal de 30 fiscalizadores para controlar la pandemia en su distrito a diferencia de los 350 que tenía antes.

Sin embargo, precisó que se mantiene trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ordenar Gamarra.

“Lo que he visto ayer (lunes) no lo veía desde el año pasado. Lo de ayer ha sido muy distinto, el problema de comercio informal no es de ayer... lo venimos trabajando hasta con el premier. Nos queda 30 fiscalizadores de 350. La única forma de tomar el control es con la Policía y el Ejército. Gracias a ellos está totalmente controlado”, comentó el alcalde.

George Forsyth y Alejandra Baigorria en Instagram se unen enviando ayuda a Loreto

El exportero sorprendió al compartir un vídeo al lado de la empresaria de Gamarra que hace semanas está siendo vinculado.

"Tenemos muy en cuenta lo que está pasando con nuestros amigos de Loreto. Sabemos que la están pasando muy mal, entonces desde acá de La Victoria hemos decidido enviarles una donacion de más de 7 mil mascarillas, que se producen en nuestro local municipal, en el Cerro San Cosme”, expresó Forsyth.

“Se los entregamos con mucho cariño... así que Loreto, mucha fuerza”, manifestó el exportero de Alianza Lima, mientras agradeció el apoyo de la chica reality.