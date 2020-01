Pietro Sibille: ¿Cuál es su relación con Yiddá Eslava? ¿Por qué nunca le puede decir "no"?

Pietro Sibille es conocido por ser uno de los actores más talentosos de Perú, pero también por su carácter parco a la hora de responder, distintivo que muchas lo consideran "interesante". Sin embargo, cuando se le preguntó por Yiddá Eslava, el intérprete no dudó en expresar el gran cariño que siente por la actriz, llenándose, incluso, de nostalgia al recordar cuando era niña.

Es por ello que cuando le propuso ser parte de su película, no dudó en aceptar. ¿Pero cuál es la razón? ¿Por qué tanto cariño? Pues bien, el actor es primo hermano de la actriz. ¿Lo sabías?

Pietro contó sobre este lazo que los une en una entrevista con Bruno Pinasco, en la alfombra rosada de la película "Sí, mi amor". Esta cinta es la opera prima de Yiddá Eslava con su pareja Julián Zucchi.

"Jamás he dicho 'sí, mi amor', para mi es todo 'no, mi amor', pero ya aprendí a decir que sí, porque si uno dice que no se ganan problemas. Es mejor decir 'sí' a todo", dijo en son de broma.

El actor interpreta en esta película a una hombre casado y conservador, cuya esposa es encarnada por Magdyel Ugaz.

"Es una oportunidad para hacer comedia, es un papel no muy grande pero importante, un hombre casado y conservador muy diferente a mi. Tratamos de guardar las apariencias (con el papel de Magdyel), muy típico de la sociedad limeña", puntualizó.

Respecto a ser parte de esta cinta, Sibille solo tuvo buenas palabras para este proyecto.

"Extraordinario. Esta película tiene una carga sentimental muy personal, porque Yiddá Eslava es mi prima hermana, por si no lo saben. Y para mi, ante todo, primero siempre está el afecto familiar, lo primero es la familia, así que cuando me propuso hacer la película no lo dude ningún segundo, acepte a ojo cerrado. Quise aceptar en su primer proyecto de cine como productora, yo la he dirigido cuando era chiquita, así que para mi es un placer y estoy orgulloso de trabajar con ella. Ella ha estudiado conmigo actuación, estoy orgulloso", indicó el actor, quien se deshizo en halagos para definir a la actriz.