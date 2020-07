¿Si tuve COVID-19 puedo quedarme con asma?, así respondió el Doctor Elmer Huerta

La gran interrogante que se continúan preguntando las personas contagiadas con el nuevo coronavirus es cómo terminará sus pulmones luego de pasar todo el proceso de infección. Sin embargo, hay otro sector de la población que tiene miedo de sufrir asma como consecuencia de la peligrosa enfermedad.

Como se sabe, el SARS-CoV-2 se aloja en nuestro sistema respiratorio y empieza a atacar al órgano hasta dejarlo completamente destruido, provocando la muerte de las personas. Y, a pesar que se logra neutralizar el virus a tiempo, las secuelas provocadas por la COVID-19 son irreparables.

Los tratamientos y/o entrenamientos para fortalecer nuestros pulmones son una gran ayuda, pero no logran recomponer nuestro organismo en su totalidad porque no existe una regeneración. Es ahí donde parte la interrogante de las personas que nunca han sufrido asma y tienen miedo de contraer el mal a consecuencia de la mortal bacteria.

“Pueda que sí, pueda que no. Todavía no se sabe con exactitud”, señaló el Doctor Elmer Huerta en su programa ‘Sanamente’, recalcando que todavía no existe un estudio que confirme dicha teoría.

Combatiendo el coronavirus

Sin embargo, para despejar cualquier tiempo de dudas, el reconocido infectólogo sugirió a sus colegas que ‘interrogaran’ a sus pacientes con el objetivo de hacer un test de descarte y saber si anteriormente padecían de asma.

“De repente es el asma que ha tenido todos los años, aquí lo importante es conversar con el paciente y consultarle si ha tenido siempre el asma”, detalló el galeno.

Formas posibles de contagio

“Si la respuesta es no, el médico deberá consultar si ha sufrido variaciones durante las últimas semanas: cambio de domicilio, llegada de alguna mascota, o algo por el estilo”, agregó Elmer Huerta.