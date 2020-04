Coronavirus: Laboratoristas renunciaron y dos enfermeras se contagiaron del virus en hospital de Collique

Una grave denuncia fue se registró en el Hospital Sergio Bernales de Comas luego que el personal de salud compartiera al diario Perú 21 que todos los laboratoristas renunciaron, dos enfermeras se contagiaron del coronavirus y los pacientes infectados se mezclan con los no infectados.

De acuerdo a la información mencionado por el diario, dos enfermeras han dado positivo a la prueba del coronavirus y 10 han renunciado. En tanto, todo el personal de laboratorio decidió no acudir más al nosocomio conocido el Hospital de Collique.

Las diferentes fuentes consultadas que realizaron realizar la grave denuncia pidieron no ser identificadas por temor a represalias.

“Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, me miro al espejo y me digo: hoy no va a ser el día que vas a morir. Aun así, antes de salir al hospital llamo a mi esposo y le digo que lo amo porque no sé si voy a regresar, no sé qué va a pasar con nosotros (el personal de salud)... Soy humana y también tengo miedo”, confiesa uno de los trabajadores del hospital Sergio Bernales.

Hospital Sergio Bernales y la atención a los pacientes con Covid-19

Luego que el gobierno declarara emergencia sanitaria, el hospital Sergio Bernales quedó dividido en dos: un área de infectados con Covid-19 y otra para atender pacientes diabéticos, hipertensos, accidentados y con otro tipo de emergencias.

Para ubicar a los pacientes con coronavirus, el Ministerio de Salud instaló una carpa con una capacidad para 40 camillas. Sin embargo, lo que no se previó fue que hubiera puntos de oxígeno para atender a los pacientes con problemas respiratorios.

“Cuando llegaron los primeros infectados, se solucionó llevándoles balones de oxígeno que estaban en el área de emergencia, pero los pacientes COVID necesitan una ventilación permanente. Para eso el balón de oxígeno tiene que estar abierto en su totalidad y así no dura más de seis horas. Cuando llegaron más pacientes, no los podíamos atender”, relató un enfermero.

Casos de coronavirus el Perú

Hoy, 13 de abril, mediante una conferencia de prensa el presidente Martín Vizcarra dio a conocer la nueva cifra de los infectados por coronavirus: 9784 de un total de 86,117 pruebas aplicadas a la fecha.