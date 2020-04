Coronavirus: ¿Consumir mucha vitamina C impide el contagio del Covid-19?

Ante la llegada del nuevo coronavirus han aparecido diferentes informaciones sobre la prevención o cura y que se han vuelto viral en las redes sociales. Por ejemplo: consumir vitamina C bebiendo agua tibia con limón para fortalecer el sistema inmunológico y combatir así el Covid-19, ¿será cierto?

Ante esta información que muchos lo están aplicando, los expertos consultados por la agencia AFP sostienen que es FALSO. La mejor manera de protegerse del virus es respetando las recomendaciones de higiene de las autoridades sanitarias y aislarse en caso de tener síntomas.

“El virus Corona o COVD-19 llegará a cualquier país tarde o temprano, y no hay duda de que muchos países no tienen ningún equipo o equipo de diagnóstico sofisticado. Utilice tanta vitamina C natural como sea posible para fortalecer su sistema inmunológico”, se lee en una publicación de Facebook. El texto también incluye la supuesta recomendación del “profesor Chen Horin, CEO del Hospital Militar de Beijing”: “Rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvarle la vida".

Es importante mencionar que, si bien la vitamina C refuerza el sistema inmunológico, “su consumo excesivo nunca ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus”, dijo Henry Chenal, director del Centro de Investigación Bioclínica Integrada de Abiyán, en Costa de Marfil.

“Además, el limón no es la fruta con más vitamina C. Es el kiwi. Entonces, si esa historia tuviese algún fundamento, esa es la fruta que debería consumirse”, afirmó.

Asimismo, se debe tener presente que la OMS también incluye en su sitio web recomendaciones sobre cómo protegerse del nuevo coronavirus. Esta es oficial

El agua con limón tampoco cura el cáncer

En tanto, la publicación viral asegura asimismo que el agua tibia con limón puede ser utilizada también para tratar el cáncer.

Esa desinformación también fue verificada por AFP Factual en diciembre de 2019. En aquel momento, este contenido había sido compartido cerca de un millón de veces en redes sociales.

En algunas versiones, esta recomendación había sido atribuida al doctor “Tcheo Horin, del Hospital Militar de Pekín”, similar al “Chen Horin” mencionado en las publicaciones actuales. AFP no encontró ningún registro de la existencia de un médico con ese nombre.

Por otro lado, Guillermo de Velasco, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y colaborador de la plataforma Salud sin Bulos, dijo a AFP Factual: “No existe un único alimento que pueda ser utilizado para curar el cáncer”, aunque recuerda que la alimentación “es importante” frente a la enfermedad.

“El cuerpo humano es complejo y el cáncer aún más, por lo que las respuestas sencillas generalmente no existen, como que un producto como el limón o el agua tibia puedan determinar el desarrollo o la cura”, sostuvo De Velasco.

Desde sus orígenes en Wuhan, China, en diciembre de 2019 a la fecha, la pandemia de COVID-19 ha dejado más de 5.000 muertos en todo el mundo y unos 134.000 casos confirmados.

En resumen, es falso que tomar “tanta vitamina C como sea posible” bebiendo agua tibia con limón prevenga el contagio del nuevo coronavirus, como aseguran las publicaciones de redes sociales. Otras aseveraciones incluidas en estos mensajes, como que el limón cura el cáncer, tampoco son verdaderas.