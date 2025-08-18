PATROCINADO

Las series de televisión han dejado de ser un simple pasatiempo para convertirse en productos culturales de alto impacto. Desde sus temáticas e historias generan conversaciones, tendencias y formas de ver el mundo en millones de personas.

Las series de televisión han evolucionado, convirtiéndose en productos culturales que generan grandes conversaciones y tendencias. Fuente: Difusión.

La televisión muestra una expansión y profundización a partir del impacto de las plataformas de streaming, las cuales potencian las narrativas audiovisuales y permiten fusionar estilos literarios y cinematográficos.

En ese sentido, muchos títulos proyectados en TV se han quedado grabados en la memoria colectiva. Las series despiertan múltiples emociones, análisis y reflexiones a partir de la identificación con las historias basadas en hechos reales.

Por lo tanto, juzgar la calidad de una serie, además del presupuesto o la fama de sus actores, requiere una combinación de factores como guion, dirección, interpretación y conexión con el espectador.

A lo largo de las últimas décadas, se han producido verdaderas joyas que no solo han sido populares, sino que también han sido reconocidas por los críticos de TV.

A continuación, presentamos cuáles son las series de TV basadas en hechos reales que más impactaron a los espectadores y las más vistas en todo el mundo.

¿Cuáles son las 10 mejores series de la historia?

Las mediciones de audiencias y espectadores permiten elaborar un ranking de las producciones más vistas. Según las visualizaciones y reproducciones, las mejores series a lo largo de la historia incluyen los siguientes títulos:

Los Soprano (1999-2007): es considerada por muchos espectadores como la serie que revolucionó la televisión moderna. En ese sentido, Tony Soprano es un mafioso de Nueva Jersey con problemas familiares y psicológicos, quien marcó el inicio de la llamada "edad dorada" de las series. Breaking Bad (2008-2013):Walter White es un profesor de química que atraviesa procesos de transformación, a partir de los cuales se convierte en narcotraficante. Es uno de los relatos más impactantes a nivel audiovisual, con una construcción de personajes y tensiones narrativas impecables. The Wire (2002-2008): en la ciudad de Baltimore hay experiencias e historias que conforman un relato crudo y realista desde múltiples perspectivas como la policía, el narcotráfico, la política, el sistema educativo y los medios. Game of Thrones (2011-2019): se trata de un material que nace a partir de las novelas fantásticas de George R. R. Martin con tramas cautivantes y producciones de capítulos de gran intensidad y destacadas actuaciones. Mad Men (2007-2015): se trata de un viaje estético y narrativo a la publicidad de la década del 60. En esta serie, Don Draper se convierte en uno de los personajes más complejos y carismáticos de la televisión contemporánea. Friends (1994-2004): es una comedia que no pasa de moda a partir de las aventuras y desventuras de seis amigos en Nueva York, quienes marcaron a toda una generación y siguen siendo populares entre nuevos públicos. The Simpsons (1989-presente): una sátira animada que redefinió el humor en la televisión. Su impacto cultural atraviesa varias generaciones y resulta una inspiración para las narraciones de diferentes historias animadas. The Crown (2016-2023): una biografía dramática de la reina Isabel II y la familia real británica. Se destaca por su rigor histórico, la ambientación y las actuaciones de alto nivel. The Office (2005-2013): una comedia que rompió con los formatos tradicionales a partir de un humor sutil y una estética de falso documental. Se destaca por lograr retratar el absurdo del entorno laboral moderno y urbano en el que se sienten representados millones de trabajadores administrativos. Chernobyl (2019): es una miniserie de cinco episodios que narra con crudeza y maestría el desastre nuclear de 1986. Es un ejemplo perfecto de cómo una historia real puede adaptarse con excelencia narrativa.

"Breaking Bad" ha logrado atraer a millones de espectadores. Fuente: Difusión.

¿Qué serie está basada en una historia real?

Existen muchas producciones que toman inspiración en hechos reales. Una de las más reconocidas por su fidelidad histórica y su impacto global es “Chernobyl”, producida por HBO. Es una miniserie que retrata con realismo los acontecimientos que rodearon el desastre nuclear en la central ucraniana en abril de 1986.

Además del rigor histórico, la serie logra transmitir la angustia, el miedo y la confusión que vivieron los ciudadanos soviéticos, los científicos y los políticos en ese momento. En lo que respecta al guion, fue escrito por Craig Mazin y estuvo basado en informes oficiales, entrevistas, documentos desclasificados y testimonios recopilados en el libro Voces de Chernóbil de Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura.

¿Cuáles son las series más vistas?

La popularidad es uno de los rasgos más representativos de algunas series que lograron audiencias masivas. La lista, a partir de datos de visualización de cadenas y plataformas, muestra los siguientes materiales:

Game of Thrones: el final fue visto por más de 19 millones de personas solo en EE. UU. y millones más alrededor del mundo. Stranger Things: es una de las joyas de Netflix, con un estilo que mezcla nostalgia de los 80, ciencia ficción y drama adolescente. The Walking Dead: llegó a tener picos de 17 millones de espectadores por episodio. La casa de papel: es una serie española que se volvió fenómeno global y extremadamente masivo, especialmente tras su llegada a Netflix. Squid Game: la serie surcoreana se convirtió en la más vista de la historia de Netflix en sus primeras semanas.

"Game of Thrones" es una combinación de guion, dirección y conexión emocional. Fuente: Difusión.

¿Cuáles son las mejores series de Netflix basadas en hechos reales?

La plataforma Netflix se destaca por su apuesta a las historias reales, tanto en formato de ficción como documental. Algunas de sus mejores producciones en esta línea son:

The Crown: relata la vida de la reina Isabel II desde sus primeros años en el trono. Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer: es una mirada cruda a uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, interpretado por Evan Peters. Narcos: una de las series más populares de Netflix. Basada en la vida de Pablo Escobar y el narcotráfico en Colombia. Aunque dramatizada, incluye eventos históricos documentados.

Conclusión

El auge de las series ha transformado la manera en que consumimos relatos que se caracterizan por representar una historia a partir de sucesos reales. El auge de las plataformas digitales, hay un acceso inmediato a ficciones de todo el mundo y muchas de ellas están inspiradas en hechos reales.