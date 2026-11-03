El papa vuelve a casa: a días de la visita del papa León XIV a Perú, DNEWS presenta "Los caminos de León XIV"

La docuserie de cuatro episodios producida por la señal de noticias DNEWS recorre la vida y el legado de Robert Prevost en Perú, a través de testimonios de quienes lo conocieron de cerca.

En la antesala de la llegada del papa León XIV a Perú y a la región, la señal latinoamericana de noticias DNEWS presenta "'Los caminos de León XIV'", una docuserie de producción propia que se estrenará en exclusiva para la región a través de DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming.

La docuserie, compuesta por cuatro episodios, reconstruye la vida y el legado de Robert Prevost en nuestro país, donde forjó buena parte de su vocación pastoral y que marcó de manera decisiva el camino que lo llevó a convertirse en el primer Papa nacido en Estados Unidos y con DNI peruano.

Los dos primeros episodios de 'Los caminos de León XIV' estarán disponibles desde el lunes 2 de noviembre en el catálogo de contenidos On demand de DGO, al que los usuarios pueden acceder desde computadoras, celulares, Smart TV y tablets.

Los episodios restantes se estrenarán el 9 y el 16 de noviembre, respectivamente, de modo que la docuserie acompañará la visita del Pontífice a Latinoamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre y permitirá a la audiencia conocer en profundidad la historia de quien hoy conduce la Iglesia católica.

A través de más de 20 entrevistas con personas que lo conocieron de cerca, la producción de DNEWS reconstruye el paso de Prevost por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. La serie documental pone en primer plano su intensa labor misionera y su compromiso con las comunidades peruanas, y repasa el impacto de su trabajo en dos de los momentos más difíciles que atravesó la región en nuestro país: las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y la pandemia de COVID-19.

El primer episodio sigue los pasos del hoy papa León XIV desde Chulucanas hasta Trujillo, y reconstruye su historia en el norte peruano en las voces de quienes lo conocieron. El segundo episodio, en tanto, se detiene en el vínculo entre el hoy papa León XIV y el papa Francisco, quien lo envió como obispo a Chiclayo. A partir de los testimonios de quienes lo acompañaron en esa etapa, el capítulo repasa su tarea pastoral en la diócesis y el modo en que esa experiencia moldeó su mirada sobre la Iglesia y sobre su rol junto a los fieles.