El papa vuelve a casa: a días de la visita del papa León XIV a Perú, DNEWS presenta "Los caminos de León XIV"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En la antesala de la llegada del papa León XIV a Perú y a la región, la señal latinoamericana de noticias DNEWS presenta "'Los caminos de León XIV'", una docuserie de producción propia que se estrenará en exclusiva para la región a través de DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming.
La docuserie, compuesta por cuatro episodios, reconstruye la vida y el legado de Robert Prevost en nuestro país, donde forjó buena parte de su vocación pastoral y que marcó de manera decisiva el camino que lo llevó a convertirse en el primer Papa nacido en Estados Unidos y con DNI peruano.
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Los dos primeros episodios de 'Los caminos de León XIV' estarán disponibles desde el lunes 2 de noviembre en el catálogo de contenidos On demand de DGO, al que los usuarios pueden acceder desde computadoras, celulares, Smart TV y tablets.
Los episodios restantes se estrenarán el 9 y el 16 de noviembre, respectivamente, de modo que la docuserie acompañará la visita del Pontífice a Latinoamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre y permitirá a la audiencia conocer en profundidad la historia de quien hoy conduce la Iglesia católica.
A través de más de 20 entrevistas con personas que lo conocieron de cerca, la producción de DNEWS reconstruye el paso de Prevost por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. La serie documental pone en primer plano su intensa labor misionera y su compromiso con las comunidades peruanas, y repasa el impacto de su trabajo en dos de los momentos más difíciles que atravesó la región en nuestro país: las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y la pandemia de COVID-19.
El primer episodio sigue los pasos del hoy papa León XIV desde Chulucanas hasta Trujillo, y reconstruye su historia en el norte peruano en las voces de quienes lo conocieron. El segundo episodio, en tanto, se detiene en el vínculo entre el hoy papa León XIV y el papa Francisco, quien lo envió como obispo a Chiclayo. A partir de los testimonios de quienes lo acompañaron en esa etapa, el capítulo repasa su tarea pastoral en la diócesis y el modo en que esa experiencia moldeó su mirada sobre la Iglesia y sobre su rol junto a los fieles.
Con 'Los caminos de León XIV', DNEWS suma una producción documental de alcance regional que combina el rigor periodístico de la señal con un relato cercano, construido desde la memoria de quienes compartieron la vida cotidiana de Prevost en suelo peruano. Asimismo, el estreno exclusivo en DGO refuerza la apuesta de la plataforma por contenidos de actualidad y producción original.