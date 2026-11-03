Marko revela cómo pasó de trabajar como repartidor a triunfar con su serie 'Caso 1992': "Luchaba por mi mamá"

El creador de contenido venezolano conversó en exclusiva con Wapa sobre sus difíciles comienzos en Estados Unidos , el personaje que lo llevó a la fama y su nueva apuesta por el suspenso psicológico.

Marko revela cómo pasó de trabajar como repartidor a triunfar con su serie 'Caso 1992'. | Composición Wapa

Marko revela cómo pasó de trabajar como repartidor a triunfar con su serie 'Caso 1992'. | Composición Wapa

Antes de convertirse en una de las figuras más populares del entretenimiento digital, Marko tuvo que comenzar desde cero en Estados Unidos. Aunque en Venezuela ya había participado en novelas y series, su llegada al país norteamericano lo llevó a trabajar como repartidor mientras buscaba una oportunidad para continuar desarrollando su carrera artística.

En una entrevista exclusiva para Wapa, el actor y creador de contenido recordó los sacrificios que marcaron su camino al éxito y habló sobre Caso 1992, su nueva producción de suspenso psicológico, con la que busca demostrar que su talento va mucho más allá de la comedia.

Marko recuerda sus difíciles inicios en Estados Unidos

Lejos de recordar con tristeza sus primeros años como migrante, Marko considera que aquella etapa fue fundamental para convertirse en el artista que es actualmente. Su principal motivación era ayudar a su familia, especialmente a su madre.

"Recuerdo una etapa maravillosa, una etapa que me forjó, una etapa que nos forja a todos los latinos dentro de Estados Unidos", expresó.

El venezolano confesó que, pese a tener experiencia en la actuación, tuvo que desempeñarse en otros oficios para salir adelante.

"Venía de mi país de hacer novelas, series y en Estados Unidos estaba trabajando de delivery, pero sentía que era parte del proceso de algo que iba a suceder", recordó.

Durante ese periodo, combinaba sus jornadas laborales con la creación de videos y su participación en obras de teatro. Sin embargo, nunca perdió de vista la razón por la que había decidido emigrar.

"Yo me acuerdo clarito que tomé la decisión de luchar por mi mamá, por mi familia, por sacar mi gente adelante y eso hacía que fuese mi motor diario", confesó.

Su perseverancia comenzó a dar frutos cuando sus contenidos alcanzaron popularidad en redes sociales. No obstante, fue en 2018 cuando experimentó el verdadero salto internacional gracias a La Bendecida, un personaje femenino que protagonizaba una serie humorística publicada semanalmente.

"Esta serie se metió en toda Latinoamérica", aseguró Marko, quien considera que aquel personaje marcó un antes y un después en su trayectoria.

'Caso 1992': la nueva apuesta de Marko lejos de la comedia

Después de conquistar a millones de seguidores con sus personajes humorísticos, Marko decidió asumir un nuevo desafío con Caso 1992, una serie de suspenso psicológico disponible gratuitamente en YouTube.

"Lo que estamos viviendo es mi primer trabajo que no es comedia", afirmó.

La historia sigue a tres personas que buscan descubrir al responsable del asesinato de sus familiares. Sin embargo, la investigación se convierte en un laberinto de sospechas donde cualquiera podría estar involucrado.

"Caso 1992 se vuelve un laberinto donde todo el mundo desconfía de todo el mundo y cualquiera de los personajes puede ser el responsable, incluso los que están buscando", explicó.

El actor destacó que la producción también incluye una historia de amor prohibido que ha conseguido despertar el interés de los espectadores.

Uno de los aspectos que más entusiasma a Marko es haber apostado por una producción de ficción de acceso gratuito, con la intención de llegar a una audiencia masiva.

"Está totalmente gratis en YouTube. Totalmente gratis. Entonces nosotros estamos alterando un poco la Matrix porque no se había visto", manifestó.

Según el venezolano, la recepción del público superó las expectativas del equipo, incluso antes del estreno del episodio final.

Marko revela si 'Caso 1992' tendrá segunda temporada

El éxito que Marko atribuye a Caso 1992 ha abierto la posibilidad de continuar desarrollando la historia. Durante su conversación con Wapa, reveló que la producción fue concebida desde el principio con una trama mucho más amplia.

"La historia cuando la vean tiene un final cerrado, pero nosotros escribimos una historia primero mucho más grande de la que tenemos ahora", señaló.

Asimismo, confirmó que su equipo ya trabaja en los guiones y detalles de una posible segunda temporada, con la intención de iniciar las grabaciones en 2027.

"Estamos trabajando en guion, en historia, en afinar detalles para ver con todas las posibilidades del año que viene, arrancar el año que viene grabando nuestra segunda temporada", adelantó.

Marko también reveló que mantiene conversaciones con distintas distribuidoras interesadas en llevar la continuación de la serie a otras plataformas. Sin embargo, dejó claro que, si no llegan a un acuerdo, continuará apostando por YouTube.

"Ya encontramos la vía, ya vimos que tenemos éxito aquí, entonces publicaríamos la segunda temporada por la misma vía", aseguró.

Finalmente, el creador de contenido compartió una reflexión inspirada en sus propios comienzos y recordó que las redes sociales no siempre muestran la realidad de quienes parecen tener una vida perfecta.