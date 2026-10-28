La nueva película del estudio detrás de 'Coraline' sigue a una adolescente que busca a su hermano en un bosque habitado por animales que hablan.

“El bosque salvaje: Wildwood” llega a los cines del Perú este 29 de octubre

“El bosque salvaje: Wildwood” llega a los cines del Perú este 29 de octubre

El bosque salvaje: wildwood, la nueva película del estudio de animación LAIKA, se estrenará el jueves 29 de octubre en todos los cines del Perú. Dirigida por Travis Knight, la cinta adapta la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis, y presenta una búsqueda familiar que se adentra en los conflictos de un mundo oculto.

La historia comienza cuando una bandada de cuervos se lleva a Mac, el hermano bebé de Prue McKeel. Decidida a encontrarlo, la adolescente cruza hacia el Bosque Impasable, un territorio a las afueras de Portland, Oregón, donde habitan animales que hablan y comunidades con sus propias reglas.

La acompaña Curtis Mehlberg, un compañero de clase que prefiere leer sobre aventuras antes que vivirlas. Mientras Prue suele actuar de inmediato, Curtis observa y hace preguntas. Ambos tendrán que aprender a desenvolverse en un lugar cuyas alianzas y peligros desconocen.

Durante el recorrido aparecen Brendan, líder de los Bandidos; La General, una autoridad del mundo de las aves; y Séptima, una pequeña habitante que se vale de su ingenio para sobrevivir. Entre las figuras que deberán enfrentar se encuentra Alexandra, cuyas decisiones ponen en riesgo a los habitantes de Wildwood.

Peyton Elizabeth Lee y Jacob Tremblay dan voz a Prue y Curtis en la versión original en inglés. El reparto también incluye a Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Maya Erskine, Jake Johnson, Charlie Day y Richard E. Grant.

El guion fue escrito por Chris Butler, quien también trabajó en 'ParaNorman' y 'Missing Link'. La dirección de fotografía está a cargo de Caleb Deschanel, mientras que la música pertenece a Dario Marianelli, compositor que anteriormente colaboró con LAIKA en Kubo y la búsqueda del samurái y The Boxtrolls.

Para representar la ciudad y el territorio que Prue descubre entre los árboles, la producción combinó animación stop motion y efectos visuales. Más de mil profesionales participaron en la realización, que utilizó 233 marionetas y 132 escenarios físicos construidos para la película.