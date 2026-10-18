Girls: comedia original de HBO regresará con una temporada limitada

La serie ganadora del Emmy , creada y protagonizada por Lena Dunham, anunció una nueva temporada de la mano de Jude Apatow. Regresa como productor ejecutivo.

HBO anunció que GIRLS, la galardonada serie original de comedia ganadora del Emmy®️, creada y protagonizada por Lena Dunham y producida ejecutivamente por Judd Apatow, regresará con cinco nuevos episodios. La producción está prevista para comenzar en 2027, diez años después del final de la sexta temporada.

Entre los integrantes del elenco que regresarán se encuentran Lena Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah.

Para Lena Dunham, creadora, protagonista, guionista y directora de la serie, este regreso representa una oportunidad única de reencontrarse con los personajes que marcaron su carrera: "Siempre dijimos que solo regresaríamos a GIRLS si tuviéramos una historia muy específica que sintiéramos la necesidad de contar. He extrañado a estos personajes, pero durante mucho tiempo no lograba imaginarlos en el presente. Entonces, justo cuando estaba por cumplir cuarenta años, comenzaron a hablarme mientras me duchaba. Y, como quizá recuerden, una vez que estos cinco empiezan a hablar, es bastante difícil hacer que se callen... No es común tener la oportunidad de regresar a algo que cambió tu vida, ahora con la perspectiva que da el tiempo y un nivel completamente nuevo de gratitud y comprensión. Amo a estas chicas (y a este chico), a nuestros amigos de HBO y a todas las personas que han seguido descubriendo la serie y recordándonos una y otra vez por qué hacemos esto: por la alegría de estar juntos... y por la oportunidad de usar ropa de malla amarilla...".

Por su parte, Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva y directora de Programación de Comedia de HBO y HBO Max, destacó la emoción de explorar una nueva etapa en la vida de estos personajes: "Nos emociona que Lena pase de explorar el caos de los veinte años a uno de los grandes momentos de la vida: cumplir cuarenta. Decir que el mundo ha cambiado desde la última vez que vimos a Hannah, Marnie, Shoshanna, Jessa y Elijah sería quedarse muy corto. Pero sabemos que los fans, tanto los de siempre como los nuevos, estarán felices de descubrir cuánto han evolucionado estos personajes y, al mismo tiempo, sentirán alivio al comprobar que siguen siendo las mismas 'Girls' que conocimos hace tantos años".

A lo largo de sus seis temporadas, GIRLS recibió 19 nominaciones a los premios Emmy®️ y obtuvo dos galardones, incluido el de Mejor Casting para una Serie de Comedia.