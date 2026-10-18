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El documental sobre el regreso de Oasis llega al streaming: dónde verlo

Los clientes de DGO podrán acceder, sin costo adicional, al especial 'Oasis: Don ´t look back in anger' que se estrenará el 9 de octubre.

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    El documental sobre el regreso de Oasis llega al streaming: dónde verlo
    Tras 15 años separados, los hermanos Gallagher anunciaron el regreso de la banda de Manchester con la gira mundial “Live 25”.
    El documental sobre el regreso de Oasis llega al streaming: dónde verlo

    La película documental que recopila la exitosa gira de reencuentro, en 2025, de la mítica banda británica Oasis, llegará al streaming el próximo 9 de septiembre para que los fanáticos del grupo disfruten material nunca antes visto.

    Tras 15 años separados, los hermanos Gallagher anunciaron el regreso de la banda de Manchester con la gira mundial “Live 25” que los llevó por cuatro continentes, 14 países y donde ofrecieron 41 conciertos con taquillas completamente agotadas.

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    El film, que fue estrenado por primera vez en el festival de cine de Venecia con una gran ovación, aborda la intimidad dentro del tour y muestra desde la tensión en la sala de ensayo en el primer encuentro de Noel y Liam, pasando por la ansiedad y expectativa del primer show, para finalmente llegar a la euforia de una gira que marcó uno de los regresos de la música más históricos de todos los tiempos.

    Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern y escrito por Steven Knight – creador de la exitosa serie Peaky Blinders – el documental tiene al perdón como otro de sus ejes centrales. Tras años de una mediática pelea, la versión del film que se estrenará en streaming ofrece nuevos extractos de la conversación con los Gallagher, donde vuelven a mostrar su genuina complicidad, comparten anécdotas y dan fe de su evolución personal, dejando atrás cualquier rivalidad para disfrutar juntos el exitoso presente.

    Nuevos registros musicales; versiones completas de éxitos como “Wonderwall” y “Slide Away”; el fanatismo alrededor del mundo y el espíritu de un movimiento musical que congrega distintas generaciones complementan esta emocionante versión para plataformas digitales donde la pasión por Oasis logra trascender la pantalla.

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    Dónde ver el documental sobre el reencuentro de Oasis

     'Oasis: Don ´t look back in anger' se estrenará el próximo 8 de octubre en Disney+ y estará disponible, sin costo adicional, para los usuarios del “Plan Streaming” de la plataforma DGO.

    Con el Plan Streaming, los clientes de DGO pueden disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, y películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones como Prime Video y Disney+, entre otras.

    SOBRE EL AUTOR:
    El documental sobre el regreso de Oasis llega al streaming: dónde verlo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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