Divorcios, secretos y batallas millonarias en el streaming.

Mientras la nueva serie 'Guerra', protagonizada por Sienna Miller y Dominic West mantiene en vilo a la audiencia, la plataforma de streaming y TV en vivo DGO permite acceder a este contenido y a otras historias de separaciones explosivas para ver entre uno y otro capítulo.

La plataforma de streaming DGO permite acceder a series y películas con las historias de separaciones de parejas más atrapantes y explosivas, ideales para ver entre los estrenos semanales de 'Guerra', la nueva producción de Sienna Miller y Dominic West.

Hay historias que atrapan desde el primer capítulo y dejan a la audiencia no solo con ganas de saber qué sucederá después, sino también con deseos de ahondar más y seguir viendo otros contenidos referidos a la temática. Ese es el caso de 'Guerra', la nueva serie disponible para los usuarios de la plataforma DGO, con acceso a HBO Max.

'Guerra' sigue el enfrentamiento entre una estrella de cine y un magnate tecnológico durante un divorcio de alto perfil en el que dos prestigiosos estudios de abogados londinenses entran en una batalla. Se trata de una historia atrapante que combina drama, ambición y estrategias legales y que invita a especular sobre los próximos movimientos de sus protagonistas.

Para complementar la espera entre cada uno de los ocho episodios semanales de la primera temporada de 'Guerra', DGO brinda acceso a películas y series que retratan los conflictos de pareja y las separaciones más dramáticas.

Guerra y otros contenidos imperdibles sobre separaciones

Guerra

El enfrentamiento entre una estrella de cine y un magnate tecnológico durante un divorcio de alto perfil. Dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses enfrentados en una historia dramática y atrapante que invita a especular sobre los próximos movimientos de sus protagonistas.

Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

'Girlfriends´guide to divorce'

Abby vende una imagen de perfección familiar, pero en realidad está lidiando con la dolorosa separación de su esposo, Jake. Cuando la noticia de su divorcio sale a la luz, su carrera como experta en relaciones y sus ventas de libros caen en picada. En lugar de buscar consejo en sus amigas casadas, Abby empieza a apoyarse en un nuevo grupo de amigas divorciadas o solteras que la guían por el caótico y divertido mundo de volver a empezar a los 40 años.

Disponible DGO, canal Universal Comedy.

La guerra de los Rose

Un clásico de la comedia negra protagonizado por Michael Douglas y Kathleen Turner. Lo que comienza como el final de un matrimonio se convierte en una batalla despiadada por la casa y el patrimonio, donde el resentimiento y la necesidad de imponerse llevan a los protagonistas cada vez más lejos.

Disponible en Disney+, para clientes DGO con Plan Streaming.

Los Roses

La vida parece sencilla para una pareja ideal. Pero, detrás de la fachada de un supuesto matrimonio perfecto, una tormenta se acerca. Muy pronto, una caja de Pandora llena de luchas de poder, competencia y resentimientos ocultos se abrirá para dar paso a esta retorcida comedia de humor negro.

Disponible en Disney+, para clientes DGO con Plan Streaming.

Secretos de un matrimonio

La miniserie protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac explora las infidelidades, el desgaste emocional y las contradicciones de una pareja que intenta redefinir su relación.

Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Kramer contra Kramer

Protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep, esta película clásica aborda una separación desde la perspectiva de la paternidad y la disputa por la custodia de un hijo. El conflicto obliga a sus protagonistas a replantearse sus responsabilidades y muestra cómo las decisiones de los adultos repercuten en toda la familia.

Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Seguro contra divorcio, una serie coreana

La historia sigue a un equipo de élite en una compañía de seguros que intenta calcular, cuantificar y ponerle un valor monetario al divorcio para diseñar un producto innovador de seguro contra el divorcio. Mientras analizan las pólizas y los riesgos, los protagonistas se enfrentan a sus propios traumas del pasado y a las complejidades del amor.

Disponible en Prime Video, para clientes DGO Plan Streaming.

Divorcio en negro

Una joven profesional se desmorona cuando su matrimonio, aparentemente perfecto, se termina y su marido la abandona repentinamente sin dar explicaciones.

Disponible en Prime Video, para clientes DGO Plan Streaming.

Divorce

Una mujer de mediana edad, madre de dos niños, comienza a dudar si quiere seguir casada o, por el contrario, prefiere divorciarse, en vista de lo bien que les va a sus amigas, quienes no tienen esposo. Protagonizada por Sarah Jessica Parker.