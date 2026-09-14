¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Todo está listo para la 78ª edición de los premios Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre y que se podrá ver en vivo a través del servicio de TV satelital DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.
Los galardones entregados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos tendrán su gala principal en el Peacock Theater de Los Ángeles, y estarán a cargo de la actriz y productora Mariska Hargitay, mundialmente conocida por su papel en la multipremiada serie 'La Ley y el orden'.
La cobertura de la gran noche de la TV y streaming estadounidense se iniciará a las 6 p. m., con la llegada de las estrellas a la alfombra roja y podrá verse a través de la señal de TNT, disponible en el canal 1502HD/ 502 del servicio de TV satelital DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO. Una hora después, empezará la gala de premiación en la misma señal.
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Los usuarios pueden acceder a una compilación de contenidos que reúne los títulos nominados que están disponibles con el Plan Streaming de DGO, además de disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.
Las nominadas en DGO
All Her Fault
La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Snook) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Dakota Fanning).
Disponible en PRIME VIDEO.
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
El biopic sobre la relación de la mítica pareja que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y que perdió la vida en un trágico accidente compite en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sara Pigdeon) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Constance Zimmer).
Disponible en DISNEY+.
The Bear
Carmy Berzatto, un chef de alta cocina vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar tras la trágica muerte de su hermano mayor. The Bear compite por Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia (Ayo Edebiri).
Disponible en DISNEY+.
Saturday Night Live
El mítico late show que es una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos e invitados especiales y que lleva en la TV estadounidense desde 1975 aspira a la estatuilla por Mejor programa talk show y Mejor actor invitado en una serie de comedia (Connor Storrie).
Disponible en el catálogo On demand de DGO.
The Eras Tour: The Final Show
La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys está nominada en la categoría Mejor especial de variedades.
Disponible en DISNEY+.
The Testaments
Se trata de la secuela de la exitosa serie El Cuento de la criada y aspira al premio a Mejor actriz principal en una serie dramática por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'.
Disponible en DISNEY+.
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Cómo acceder a DGO
DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.
Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.
Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.