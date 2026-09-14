Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! Estos distritos de Lima se quedarán SIN AGUA este 14 de septiembre, informó Sedapal

¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?

Todo está listo para la 78ª edición de los premios Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?
    Hoy se relizarán los Premios Emmy.
    ¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?

    Todo está listo para la 78ª edición de los premios Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre y que se podrá ver en vivo a través del servicio de TV satelital DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

    Los galardones entregados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos tendrán su gala principal en el Peacock Theater de Los Ángeles, y estarán a cargo de la actriz y productora Mariska Hargitay, mundialmente conocida por su papel en la multipremiada serie 'La Ley y el orden'.

    La cobertura de la gran noche de la TV y streaming estadounidense se iniciará a las 6 p. m., con la llegada de las estrellas a la alfombra roja y podrá verse a través de la señal de TNT, disponible en el canal 1502HD/ 502 del servicio de TV satelital DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO. Una hora después, empezará la gala de premiación en la misma señal.

    wapa.pe

    LEE MÁS: HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

    Los usuarios pueden acceder a una compilación de contenidos que reúne los títulos nominados que están disponibles con el Plan Streaming de DGO, además de disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

    Las nominadas en DGO

    All Her Fault

    La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Snook) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Dakota Fanning).

    Disponible en PRIME VIDEO.

    Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

    El biopic sobre la relación de la mítica pareja que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y que perdió la vida en un trágico accidente compite en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sara Pigdeon) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Constance Zimmer).

    Disponible en DISNEY+.

    The Bear

    Carmy Berzatto, un chef de alta cocina vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar tras la trágica muerte de su hermano mayor. The Bear compite por Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia (Ayo Edebiri).

    Disponible en DISNEY+.

    The bear.
    The bear.

    Saturday Night Live

    El mítico late show que es una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos e invitados especiales y que lleva en la TV estadounidense desde 1975 aspira a la estatuilla por Mejor programa talk show y Mejor actor invitado en una serie de comedia (Connor Storrie).

    Disponible en el catálogo On demand de DGO.

    The Eras Tour: The Final Show

    La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys está nominada en la categoría Mejor especial de variedades.

    Disponible en DISNEY+.

    The Testaments

    Se trata de la secuela de la exitosa serie El Cuento de la criada y aspira al premio a Mejor actriz principal en una serie dramática por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'.

    Disponible en DISNEY+.

    Si viste el Cuento de la criada, esta serie te va a gustar.
    Si viste el Cuento de la criada, esta serie te va a gustar.
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Todo sobre Ricardo Barreda: dónde ver los contenidos sobre uno de los casos criminales más impactantes

    Cómo acceder a DGO

    DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.

    Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

    Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Licencia Microsoft Office 2024 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;