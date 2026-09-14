¿Dónde ver los premios Emmy en vivo y en directo?

Todo está listo para la 78ª edición de los premios Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre.

Todo está listo para la 78ª edición de los premios Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre y que se podrá ver en vivo a través del servicio de TV satelital DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Los galardones entregados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos tendrán su gala principal en el Peacock Theater de Los Ángeles, y estarán a cargo de la actriz y productora Mariska Hargitay, mundialmente conocida por su papel en la multipremiada serie 'La Ley y el orden'.

La cobertura de la gran noche de la TV y streaming estadounidense se iniciará a las 6 p. m., con la llegada de las estrellas a la alfombra roja y podrá verse a través de la señal de TNT, disponible en el canal 1502HD/ 502 del servicio de TV satelital DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO. Una hora después, empezará la gala de premiación en la misma señal.

Los usuarios pueden acceder a una compilación de contenidos que reúne los títulos nominados que están disponibles con el Plan Streaming de DGO, además de disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

Las nominadas en DGO

All Her Fault

La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Snook) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Dakota Fanning).

Disponible en PRIME VIDEO.

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

El biopic sobre la relación de la mítica pareja que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y que perdió la vida en un trágico accidente compite en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sara Pigdeon) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Constance Zimmer).

Disponible en DISNEY+.

The Bear

Carmy Berzatto, un chef de alta cocina vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar tras la trágica muerte de su hermano mayor. The Bear compite por Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia (Ayo Edebiri).

Disponible en DISNEY+.

The bear.

Saturday Night Live

El mítico late show que es una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos e invitados especiales y que lleva en la TV estadounidense desde 1975 aspira a la estatuilla por Mejor programa talk show y Mejor actor invitado en una serie de comedia (Connor Storrie).

Disponible en el catálogo On demand de DGO.

The Eras Tour: The Final Show

La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys está nominada en la categoría Mejor especial de variedades.

Disponible en DISNEY+.

The Testaments

Se trata de la secuela de la exitosa serie El Cuento de la criada y aspira al premio a Mejor actriz principal en una serie dramática por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'.

Disponible en DISNEY+.

Si viste el Cuento de la criada, esta serie te va a gustar.

Cómo acceder a DGO

DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.