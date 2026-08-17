Robert de Niro cumple 83 años: dónde ver sus películas más emblemáticas en streaming

Desde sus inicios con el director Martin Scorsese, con dramas oscuros como Calles peligrosas y Taxi Driver , hasta su paso por los thrillers, el terror y las comedias familiares.

Robert de Niro celebra sus 83 años este domingo y la fecha invita a repasar las más de seis décadas de trayectoria cinematográfica del ganador de dos premios Oscar y protagonista de algunas de las películas más influyentes de la historia del cine.

La plataforma de streaming DGO, a través de su plan de suscripción DGO Streaming, permite acceder a varios de los grandes títulos con los que el actor neoyorquino se posicionó a nivel internacional.

El nombre de Robert de Niro está estrechamente ligado al de Martin Scorsese, con quien ha trabajado en películas como Taxi Driver, Calles peligrosas, Buenos muchachos y Casino, entre otras. Pero el actor construyó a lo largo de su carrera una versátil filmografía que demuestra su extraordinario talento y capacidad, tanto para el drama, el thriller y el terror como para la comedia, rubro en el que incursionó en los últimos años de su carrera y que supo explotar parodiando incluso la imagen de hombre duro y recio que forjó en sus inicios.

Para celebrar su cumpleaños, DGO presenta una selección de contenidos que permiten conocer sus distintas facetas y que están disponibles para sus clientes en las diversas plataformas de streaming.

Películas con Robert de Niro disponibles en streaming

Calles peligrosas (1973)

Se trata de uno de los primeros grandes trabajos de De Niro junto a Martin Scorsese. El actor interpreta a Johnny Boy, un joven impulsivo que se mueve entre la delincuencia y los conflictos de Little Italy. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

El padrino II (1974)

Francis Ford Coppola cuenta en paralelo el ascenso de Vito Corleone y la consolidación de su hijo Michael al frente de la familia. De Niro interpreta al joven Vito y ganó su primer Oscar, como Mejor Actor de Reparto, por esta actuación. Disponible en DGO y en Paramount+.

Taxi Driver (1976)

Es una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. De Niro interpreta a Travis Bickle, un veterano de Vietnam convertido en taxista nocturno, en una actuación que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Toro salvaje (1980)

Una de las grandes obras de Scorsese y uno de los papeles más celebrados de De Niro. Interpreta al boxeador Jake LaMotta, actuación por la que ganó el Oscar a Mejor Actor. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

Confesiones verdaderas (1981)

Drama criminal protagonizado por De Niro y Robert Duvall, ambientado en Los Ángeles de los años 40. Dos hermanos, un sacerdote y un detective, se enfrentan a un misterioso caso de asesinato. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

El rey de la comedia (1983)

De Niro se pone en la piel de Rupert Pupkin, un aspirante a comediante obsesionado con alcanzar la fama. Una sátira de Martin Scorsese sobre la televisión, la celebridad y los límites de la obsesión. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

Los intocables (1987)

De Niro interpreta al legendario gánster Al Capone en este clásico policial dirigido por Brian De Palma. Comparte elenco con Kevin Costner y Sean Connery. Disponible en DGO y en Paramount+.

Buenos muchachos (1990)

Martin Scorsese lleva a la pantalla la historia de Henry Hill y su ascenso dentro de la mafia neoyorquina. De Niro interpreta a Jimmy Conway, en una de sus colaboraciones más recordadas con el director. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Cabo de miedo (1991)

De Niro interpreta a Max Cady, un peligroso exconvicto que busca vengarse del abogado que, años atrás, contribuyó a enviarlo a prisión. Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Disponible para clientes DGO con acceso a Amazon.

El fanático (1996)

De Niro se aleja de sus habituales personajes de mafiosos para interpretar a Gil Renard, un fan obsesivo que lleva su admiración por una estrella del béisbol hasta límites extremos. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Ronin (1998)

Thriller de acción dirigido por John Frankenheimer, en el que De Niro lidera a un grupo de mercenarios que debe recuperar un misterioso maletín mientras enfrenta traiciones y persecuciones. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

Hombres de honor (2000)

Drama basado en hechos reales protagonizado por Cuba Gooding Jr. y De Niro. La historia sigue a un joven afroamericano que busca convertirse en buzo de la Marina de Estados Unidos y debe superar enormes barreras dentro de una institución marcada por el racismo. Disponible para clientes DGO con acceso a Disney+.

Analízate (2001)

Segunda entrega de la comedia en la que De Niro vuelve como el mafioso Paul Vitti junto a Billy Crystal. El personaje, acostumbrado a resolver sus problemas por la fuerza, debe recurrir nuevamente a su psiquiatra para enfrentar una crisis personal. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

Mente siniestra (2005)

De Niro protagoniza este thriller psicológico junto a Dakota Fanning. Interpreta a un psicólogo infantil que intenta ayudar a una niña que parece tener una conexión inexplicable con una serie de acontecimientos inquietantes. Disponible para clientes DGO con acceso a Disney+.

Asesinos de élite (2011)

Un thriller de acción protagonizado por Jason Statham, Clive Owen y Robert De Niro. La historia sigue a un grupo de mercenarios involucrados en una peligrosa misión internacional. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

El lado bueno de las cosas (2012)

Una comedia dramática sobre segundas oportunidades, protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Robert De Niro interpreta al padre del protagonista, en un papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Disponible en DGO.

Pasante de moda (2015)

De Niro demuestra nuevamente su faceta de comedia como Ben Whittaker, un viudo de 70 años que comienza a trabajar como pasante en una empresa de moda dirigida por Anne Hathaway. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

El mago de las mentiras (2017)

De Niro interpreta a Bernie Madoff, el empresario responsable de una de las mayores estafas financieras de la historia. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

La última gran estafa (2022)

Una comedia protagonizada por Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones, en la que un productor de cine intenta sacar adelante una película para cobrar el seguro y termina involucrándose en una serie de situaciones inesperadas. Disponible para clientes DGO con acceso a Prime Video.

The Alto Knights – Mafia y Poder (2025)

De Niro interpreta dos personajes en este drama criminal dirigido por Barry Levinson: los históricos jefes de la mafia neoyorquina Frank Costello y Vito Genovese, cuya rivalidad marcó el mundo criminal de mediados del siglo XX. Disponible para clientes DGO con acceso a HBO Max.

Nada (2023)

Una producción argentina creada por los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. De Niro participa junto a Luis Brandoni en esta comedia dramática ambientada en Buenos Aires, que se centra en un crítico gastronómico que enfrenta cambios inesperados en su vida. Disponible para clientes DGO con acceso a Disney+.

Cómo acceder a DGO

DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.

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