De “Memento” a “Oppenheimer”: el recorrido por la obra de Cristopher Nolan antes del estreno de “La Odisea”

Mientras crece la expectativa por el estreno de la nueva película del afamado director británico, la plataforma de streaming DGO reúne algunos de sus títulos más aclamados, que lo convirtieron en un ícono del cine mundial.

'La Odisea' de Nolan está pronto a estrenarse, mira otras de sus películas.

'La Odisea' de Nolan está pronto a estrenarse, mira otras de sus películas.

La expectativa en torno al estreno de 'La Odisea', este jueves 16 de julio, volvió a poner en el centro de la escena al célebre cineasta inglés Christopher Nolan, y la plataforma de streaming y TV en vivo DGO ofrece una selección de películas que permite recorrer su extensa trayectoria, con títulos consagrados que van desde 'Memento' hasta 'Oppenheimer'.

Reconocido por desafiar las estructuras tradicionales del tiempo y el espacio, y por combinar el éxito comercial masivo con narrativas profundas y complejas, Nolan construyó una de las filmografías más influyentes, con la que conquistó tanto al público como a la crítica.

DGO propone un recorrido indispensable por su obra, con un amplio catálogo que abarca los thrillers psicológicos que lo dieron a conocer, como 'Memento', y las superproducciones como 'Batman: El caballero de la noche' y 'Oppenheimer'.

Películas de Christopher Nolan disponibles en DGO:

Memento (2000)

Protagonizada por Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. La película sigue a Leonard, un hombre que, tras perder la memoria reciente, intenta encontrar al asesino de su esposa utilizando fotografías y tatuajes como únicas pistas. Su innovadora narrativa le valió nominaciones al Oscar a Mejor guion original y Mejor montaje.

El gran truco (2006)

Con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y Scarlett Johansson. Dos ilusionistas desarrollan una obsesiva rivalidad que los lleva a sacrificarlo todo con tal de crear el mejor truco de magia. Fue nominada a dos premios Oscar por Mejor dirección de arte y Mejor fotografía.

Batman: El caballero de la noche (2008)

Christian Bale interpreta al superhéroe de Gotham City, quien debe enfrentarse al Joker, encarnado por Heath Ledger en una actuación que le otorgó el Oscar póstumo como Mejor actor de reparto. La película también obtuvo el premio a Mejor edición de sonido y es considerada una de las mejores adaptaciones de superhéroes de la historia.

El origen (2010)

Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Tom Hardy y Cillian Murphy encabezan este thriller de ciencia ficción sobre un grupo de especialistas capaz de infiltrarse en los sueños para implantar ideas. Ganó cuatro premios Oscar, entre ellos, el de Mejores efectos visuales.

Interestelar (2014)

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain y Michael Caine protagonizan esta aventura espacial en la que un grupo de astronautas busca un nuevo hogar para la humanidad mientras desafía las leyes del tiempo y la gravedad. Ganó el Oscar a Mejores efectos visuales.

Tenet (2020)

Con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh. Un agente debe evitar una amenaza global utilizando una tecnología capaz de invertir el flujo del tiempo. La película obtuvo el Oscar a Mejores efectos visuales.

Oppenheimer (2023)

Protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh. El filme retrata la vida del físico J. Robert Oppenheimer y el desarrollo del Proyecto Manhattan. Fue la gran ganadora de los premios Oscar 2024 con siete estatuillas, entre ellas, Mejor película, Mejor director para Christopher Nolan, Mejor actor para Cillian Murphy y Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.