Día del Padre: HBO Max celebra a los papás más icónicos de la televisión y el cine con HBO Max

La plataforma reúne series y películas que exploran distintas facetas de la paternidad , desde sacrificios y desafíos hasta vínculos inquebrantables que han conquistado a millones de espectadores.

No existe un manual para la paternidad perfecta. Por eso, en HBO Max vas a encontrar historias con todo tipo de padres: desde los más sacrificados hasta aquellos que no siempre logran entender a sus hijos.

El Día del Padre invita a celebrar a esa figura tan especial y es el momento ideal para compartir series y películas en familia. Como no hay un único tipo de padre, HBO Max los celebra a todos con una selección especial de historias que reflejan distintas formas de paternidad: los exigentes, los graciosos, los sobreprotectores e incluso los del corazón. Un recorrido por historias con las que siempre vas a poder identificarte.

Estos son los 10 títulos que no te puedes perder en HBO Max en el Día del Padre. ¿Cuál de estos papás se parece al tuyo?

*SERIES:

SUCCESSION (HBO Original) | PADRE Y HOMBRE DE NEGOCIOS

Logan Roy (Brian Cox) es uno de los padres más icónicos de las series de HBO Max. Desde el primer episodio, se presenta como un excéntrico empresario que construyó un imperio de medios y que ahora es confrontado por sus hijos para que elija a un sucesor. Sin embargo, en un entorno marcado por traiciones, conflictos y desconfianza dentro de la familia, la gran pregunta es: ¿quién logrará quitarle el trono?

LA CASA DEL DRAGÓN (HBO Original) | UN PADRE REAL

Viserys I Targaryen (Paddy Considine) era el patriarca de la familia Targaryen y el rey de los siete reinos casi 200 años antes de los sucesos de JUEGO DE TRONOS. Tras designar a su hija Rhaenyra (Emma D’Arcy) como heredera al Trono de Hierro, su decisión se ve desafiada con el nacimiento de los hijos varones de su segunda esposa, lo que desata tensiones dentro de su propia familia.

LOS SOPRANO (HBO Original) | UN PADRE Y SUS DILEMAS

Tony Soprano (James Gandolfini) es un hombre para quien la familia lo es todo. Al mismo tiempo, es uno de los mafiosos más poderosos de Nueva York, lo que lo obliga a alternar constantemente entre su vida familiar y sus negocios. A lo largo de la serie, su mayor conflicto interno es el miedo a perder lo que más ama a causa de su profesión. Porque, aunque Tony tenga negocios oscuros, en primer lugar es padre, esposo e hijo.

THE LAST OF US (HBO Original) | UN PADRE DEL CORAZÓN

Joel Miller (Pedro Pascal) es un hombre marcado por la pérdida, enfocado en su propia supervivencia, que inicialmente ve a Ellie (Bella Ramsey) como una carga en su camino. Sin embargo, cuando descubre que Ellie podría ser una salvación, comienza una misión que se transforma en un vínculo profundo, en el que protegerla se convierte en el principal propósito de su vida. A pesar del entorno hostil, Joel termina asumiendo un rol clave en la vida de Ellie, no solo como protector, sino también como un padre del corazón.

ROOSTER (HBO Original) | UN PADRE AL RESCATE

Tras el duro divorcio de su hija Katie, Greg Russo (Steve Carell) llega al campus universitario donde ella trabaja, dispuesto a ayudarla a salir adelante. Aunque Katie ya es adulta y él intenta respetar su espacio, su compromiso como padre y su necesidad de estar presente son más fuertes. Así, casi sin proponérselo, Greg termina teniendo una presencia mucho mayor en la universidad de la que había imaginado.

PELÍCULAS:

UN PAPÁ GENIAL | UN PADRE EN CONSTRUCCIÓN

Sonny Koufax (Adam Sandler) adopta a Julian en un intento desesperado por demostrarle a su novia que está madurando, sin tener en cuenta la responsabilidad que asume. En el proceso, descubrirá los desafíos que conlleva la paternidad e influirá en Julian por caminos no siempre positivos. Entre el humor que caracteriza a Adam Sandler y las situaciones fuera de lo común, el cariño entre ambos crece y él pasa de ser un joven inmaduro a convertirse en un gran padre.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD | UN PADRE SACRIFICADO

Esta historia ha marcado muchos corazones porque refleja el sacrificio y los desafíos que un padre está dispuesto a afrontar en el intento de mantener el bienestar y la fantasía de su hijo. Luego de quedar en situación de calle, Chris Gardner (Will Smith) enfrentará todas las dificultades que se le crucen en el camino en busca de la felicidad y de una vida mejor para ambos.

EL PADRE DE LA NOVIA | UN PADRE CELOSO

Billy Herrera (Andy García) es un padre profundamente unido a su hija, que enfrenta con humor y cierta resistencia el inevitable paso del tiempo cuando ella anuncia su boda. A lo largo de los preparativos, su ansiedad por los cambios y su dificultad para soltar se mezclan con momentos de ternura y nostalgia. Bajo su carácter protector y algo obsesivo, se esconde un padre amoroso que aprende a aceptar que su hija está creciendo, y transforma su miedo en acompañamiento y cariño incondicional.

REY RICHARD: UNA FAMILIA GANADORA | UN PADRE EXIGENTE

Richard Williams (Will Smith) aspira a convertir a sus dos hijas, Venus y Serena, en tenistas profesionales. Este padre busca incansablemente darles a sus hijas la oportunidad de entrenar con profesionales, competir en los mejores torneos y llegar a la cima del mundo del tenis. Esta historia real muestra a un padre enfocado en el éxito, sin importar las exigencias y el trabajo duro que ello conlleve.

UNA BATALLA TRAS OTRA | UN PADRE REVOLUCIONARIO

En la ganadora del Oscar a mejor película, UNA BATALLA TRAS OTRA, la prioridad del protagonista siempre es el bienestar de su hija. Bob (Leonardo DiCaprio), un hombre que en el pasado formó parte de un grupo revolucionario, ahora está retirado en busca de una vida tranquila para él y su hija. Cuando Wila (Chase Infiniti) es secuestrada por la milicia, Bob se enfrentará a múltiples desafíos con tal de encontrarla.

Todas estas historias giran en torno a conflictos familiares en los que cualquiera puede verse reflejado, aunque en HBO Max hay dragones, imperios millonarios, mafias, mundos posapocalípticos y hasta la tensión de la boda de una hija en juego. Pero, al final del día, son historias de padres que simplemente quieren lo mejor para sus hijos.