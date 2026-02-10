Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Un hospital al límite: Se estrenó el quinto episodio de THE PITT por HBO Max

La serie Max Original, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Un hospital al límite: Se estrenó el quinto episodio de THE PITT por HBO Max
    THE PITT.
    Un hospital al límite: Se estrenó el quinto episodio de THE PITT por HBO Max

    La segunda temporada de The Pitt profundiza en el impacto humano de trabajar bajo una presión constante, donde cada decisión puede marcar un antes y un después. A través de casos cada vez más complejos, la serie explora cómo el desgaste emocional y la urgencia médica se entrelazan dentro y fuera del hospital. Cada jueves no te pierdas un nuevo episodio por HBO Max.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mi Mejor Enemiga, el estreno N°1 en todo el Perú

    En el nuevo episodio de The Pitt la tensión en el hospital alcanza un nuevo punto crítico tras el cierre del hospital Westbridge, que desata una oleada de pacientes y eleva el caos en la sala de emergencias. En medio de este escenario, Robby y Langdon se ven obligados a trabajar juntos para salvar la vida de un paciente cercano, mientras las tensiones internas se intensifican con la llegada de un recluso de prisión y conflictos entre el personal médico.

    Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) forman parte del elenco de The Pitt.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: 'Doña Beja' no es una telenovela clásica: así es la serie que está dando de qué hablar en HBO

    The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, bajo un acuerdo general con JWP. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy® John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle, Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless) y Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).

    El episodio 5 se estrenó el jueves 5 de febrero por HBO Max. Los primeros episodios ya están disponibles en la plataforma, así como la primera temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Un hospital al límite: Se estrenó el quinto episodio de THE PITT por HBO Max
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Televisa decidió sacar del aire al Chavo del 8 y otros programas de Chespirito

    ¿Dónde ver "Miraculous: Ladybug" temporada 6 en español latino? LINK para ver estreno

    Mi Mejor Enemiga, el estreno N°1 en todo el Perú

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;