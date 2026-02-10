Un hospital al límite: Se estrenó el quinto episodio de THE PITT por HBO Max

La serie Max Original , creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad.

La segunda temporada de The Pitt profundiza en el impacto humano de trabajar bajo una presión constante, donde cada decisión puede marcar un antes y un después. A través de casos cada vez más complejos, la serie explora cómo el desgaste emocional y la urgencia médica se entrelazan dentro y fuera del hospital. Cada jueves no te pierdas un nuevo episodio por HBO Max.

En el nuevo episodio de The Pitt la tensión en el hospital alcanza un nuevo punto crítico tras el cierre del hospital Westbridge, que desata una oleada de pacientes y eleva el caos en la sala de emergencias. En medio de este escenario, Robby y Langdon se ven obligados a trabajar juntos para salvar la vida de un paciente cercano, mientras las tensiones internas se intensifican con la llegada de un recluso de prisión y conflictos entre el personal médico.

Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) forman parte del elenco de The Pitt.

The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, bajo un acuerdo general con JWP. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy® John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle, Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless) y Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).