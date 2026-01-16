'La única opción' llega a cines este 15 de enero: película es protagonizada por Lee Byung-Hun

Lee Byung-hun protagoniza este thriller con tintes de comedia negra que explora qué sucede cuando el sistema expulsa a quienes lo dieron todo.

La cartelera peruana suma uno de los estrenos más comentados del cine asiático reciente. 'La única opción' llega a salas este 15 de enero tras un recorrido internacional que la posicionó como favorita de la crítica y la llevó a conseguir tres nominaciones a los Globos de Oro 2026. Su debut mundial en Venecia 2025 confirmó que estamos ante una propuesta provocadora y muy actual.

Detrás de la cámara, Park Chan-wook dirige a Lee Byung-hun, quien encarna a Man-su, un trabajador que ve derrumbarse su vida tras ser despedido luego de 25 años en una fábrica de papel. La historia avanza cuando la desesperación lo empuja a una idea tan extrema como perturbadora para volver a competir en un mercado laboral despiadado.

El reparto suma nombres de peso como Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran y Cha Seung-won, quienes construyen un entorno asfixiante donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. La actuación de Lee Byung-hun, nominada al Globo de Oro, destaca por su intensidad contenida y su capacidad de incomodar al espectador.