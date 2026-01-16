'La única opción' llega a cines este 15 de enero: película es protagonizada por Lee Byung-Hun

Wapa.pe
Lee Byung-hun protagoniza este thriller con tintes de comedia negra que explora qué sucede cuando el sistema expulsa a quienes lo dieron todo.

    Lee Byung-Hun es protagonista de 'La última opción' | Foto: Difusión
    La cartelera peruana suma uno de los estrenos más comentados del cine asiático reciente. 'La única opción' llega a salas este 15 de enero tras un recorrido internacional que la posicionó como favorita de la crítica y la llevó a conseguir tres nominaciones a los Globos de Oro 2026. Su debut mundial en Venecia 2025 confirmó que estamos ante una propuesta provocadora y muy actual.

    wapa.pe

    Detrás de la cámara, Park Chan-wook dirige a Lee Byung-hun, quien encarna a Man-su, un trabajador que ve derrumbarse su vida tras ser despedido luego de 25 años en una fábrica de papel. La historia avanza cuando la desesperación lo empuja a una idea tan extrema como perturbadora para volver a competir en un mercado laboral despiadado.

    El reparto suma nombres de peso como Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran y Cha Seung-won, quienes construyen un entorno asfixiante donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. La actuación de Lee Byung-hun, nominada al Globo de Oro, destaca por su intensidad contenida y su capacidad de incomodar al espectador.

    La película reinterpreta la novela The Ax de Donald E. Westlake, llevándola a un contexto contemporáneo marcado por la precariedad, la competencia feroz y la fragilidad de la dignidad humana. El resultado es una comedia negra con pulso de thriller, ácida y reflexiva, que cuestiona hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que ya no tiene nada que perder.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

