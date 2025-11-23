Llegan los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025: dónde y cuándo verlos en vivo

Premios Martín Fierro , que reconoce lo mejor de la industria de la televisión, la radio y el streaming de Latinoamérica, se podrá ver en vivo a través del servicio de TV satelital de DIRECTV y vía streaming por DGO el domingo 23 de noviembre, a las 19:00.

La ceremonia, que se celebrará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 19:00) se podrá ver en vivo por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV; en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Además, se emitirá por DSHOW, la señal exclusiva dedicada a conciertos, entrevistas con artistas y videoclips, ubicada en los canales 127 y 1127 HD del servicio de televisión satelital de DIRECTV, y por SAMTV MIAMI, el canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, productora oficial del evento.