Llegan los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025: dónde y cuándo verlos en vivo
Este domingo 23 de noviembre se transmitirán los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, la fiesta de industria del entrenamiento que reconoce la excelencia en la televisión, la radio y el streaming de toda Latinoamérica.
La ceremonia, que se celebrará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 19:00) se podrá ver en vivo por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV; en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.
Además, se emitirá por DSHOW, la señal exclusiva dedicada a conciertos, entrevistas con artistas y videoclips, ubicada en los canales 127 y 1127 HD del servicio de televisión satelital de DIRECTV, y por SAMTV MIAMI, el canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, productora oficial del evento.
El Premio Martín Fierro Latino Miami 2025 honra a los creadores, comunicadores y producciones que inspiran a millones de personas en el mundo del entretenimiento. Nacido en Argentina hace seis décadas, el galardón se expande ahora al continente, consolidándose como símbolo del talento y la creatividad de la industria audiovisual latinoamericana.