Llegan los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025: dónde y cuándo verlos en vivo

Premios Martín Fierro, que reconoce lo mejor de la industria de la televisión, la radio y el streaming de Latinoamérica, se podrá ver en vivo a través del servicio de TV satelital de DIRECTV y vía streaming por DGO el domingo 23 de noviembre, a las 19:00.

    Este domingo 23 de noviembre se transmitirán los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025, la fiesta de industria del entrenamiento que reconoce la excelencia en la televisión, la radio y el streaming de toda Latinoamérica.

    La ceremonia, que se celebrará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 19:00) se podrá ver en vivo por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV; en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

    Además, se emitirá por DSHOW, la señal exclusiva dedicada a conciertos, entrevistas con artistas y videoclips, ubicada en los canales 127 y 1127 HD del servicio de televisión satelital de DIRECTV, y por SAMTV MIAMI, el canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, productora oficial del evento.

    El Premio Martín Fierro Latino Miami 2025 honra a los creadores, comunicadores y producciones que inspiran a millones de personas en el mundo del entretenimiento. Nacido en Argentina hace seis décadas, el galardón se expande ahora al continente, consolidándose como símbolo del talento y la creatividad de la industria audiovisual latinoamericana.

