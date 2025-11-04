Darío Orsi llega por primera vez a Lima con su show “Hasta las manos”: fecha y dónde será

El comediante argentino Darío Orsi se presenta por primera vez en Lima con su show “Hasta las manos” , con una única función imperdible para los amantes del stand-up.

El carismático comediante argentino Darío Orsi aterriza en Lima por primera vez para hacer lo que mejor sabe: hacernos reír de la vida misma. Su nuevo unipersonal, “Hasta las manos”, promete una noche llena de humor, ironía y verdades que duelen, pero hacen reír.

La cita será el jueves 18 de diciembre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Canout. Será una única función imperdible, así que si eres fan del stand-up, agenda la fecha. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 3 de noviembre en Teleticket.

Un show con el sello Orsi: humor cotidiano, inteligente y sin filtros

En este nuevo espectáculo, Orsi juega con lo que todos conocemos: el amor, el trabajo, la familia, los amigos… y esas situaciones donde uno simplemente siente que está “hasta las manos”. Con su estilo cercano y observador, convierte los tropiezos de la vida diaria en historias llenas de carcajadas y reflexión.

El show forma parte de su gira internacional 2025, que lo llevará por varios países de Latinoamérica. “Hasta las manos” es una propuesta fresca, divertida y profundamente humana, pensada para conectar con el público de todas las edades.

¿Quién es Darío Orsi?

Actor, director, guionista y uno de los grandes nombres del stand-up argentino, Darío Orsi se hizo conocido por el dúo “Mañana, el Show”, con el que marcó una nueva etapa en el humor digital y teatral.