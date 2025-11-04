Darío Orsi llega por primera vez a Lima con su show “Hasta las manos”: fecha y dónde será

Wapa.pe
El comediante argentino Darío Orsi se presenta por primera vez en Lima con su show “Hasta las manos”, con una única función imperdible para los amantes del stand-up.

    Darío Orsi llega a Lima por primera vez
    El carismático comediante argentino Darío Orsi aterriza en Lima por primera vez para hacer lo que mejor sabe: hacernos reír de la vida misma. Su nuevo unipersonal, “Hasta las manos”, promete una noche llena de humor, ironía y verdades que duelen, pero hacen reír.

    La cita será el jueves 18 de diciembre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Canout. Será una única función imperdible, así que si eres fan del stand-up, agenda la fecha. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 3 de noviembre en Teleticket.

    Un show con el sello Orsi: humor cotidiano, inteligente y sin filtros

    En este nuevo espectáculo, Orsi juega con lo que todos conocemos: el amor, el trabajo, la familia, los amigos… y esas situaciones donde uno simplemente siente que está “hasta las manos”. Con su estilo cercano y observador, convierte los tropiezos de la vida diaria en historias llenas de carcajadas y reflexión.

    El show forma parte de su gira internacional 2025, que lo llevará por varios países de Latinoamérica. “Hasta las manos” es una propuesta fresca, divertida y profundamente humana, pensada para conectar con el público de todas las edades.

    ¿Quién es Darío Orsi?

    Actor, director, guionista y uno de los grandes nombres del stand-up argentino, Darío Orsi se hizo conocido por el dúo “Mañana, el Show”, con el que marcó una nueva etapa en el humor digital y teatral.

    Entre sus obras más destacadas figuran “Ya lo digo yo”, “Darío Orsi Vivo” y “Lo de la risa”, con las que recorrió teatros de Argentina, Chile, Uruguay, España, Irlanda, Portugal y más. En redes, sus clips e improvisaciones superan los millones de visualizaciones, convirtiéndolo en una de las voces más queridas del humor joven latinoamericano.

