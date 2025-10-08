Peacemaker regresa con un nuevo estreno: mira aquí las primeras imágenes del capítulo 8

HBO Max presentó en exclusiva las primeras imágenes del episodio 8 de Peacemaker, la exitosa serie protagonizada por John Cena. Este adelanto ofrece un vistazo a momentos inéditos que prometen intensas secuencias de acción, revelaciones inesperadas y giros que marcarán el desenlace de la temporada.

El avance muestra al irreverente antihéroe en nuevas situaciones límite, enfrentando tanto enemigos poderosos como sus propios dilemas personales. La producción mantiene su sello característico: una mezcla de humor ácido, violencia estilizada y una fuerte carga emocional que ha convertido a Peacemaker en una de las series más comentadas del universo DC.

El episodio 8 será clave para cerrar los conflictos planteados durante la temporada, y según fuentes cercanas a la producción, dejará abiertas varias puertas para el futuro del personaje dentro del universo televisivo de DC Studios.

Desde su estreno, Peacemaker ha destacado por su irreverencia y por ofrecer una visión distinta de los superhéroes, más imperfectos y humanos. La interpretación de John Cena ha recibido elogios por combinar humor, vulnerabilidad y carisma en un personaje que rompe los esquemas del género.