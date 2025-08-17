'And Just like that' estrenó su capítulo final: ¿Carrie, Miranda y Charlotte volverán?

Con 11 episodios disponibles en HBO , los fans pueden revivir momentos de moda, amor y libertad, recordando que las amistades perduran a pesar de los retos.

Después de un verano lleno de giros, reencuentros y confesiones inesperadas, la tercera temporada de 'And just like that…' cerró el telón con un episodio que marcó el último adiós de Carrie, Miranda y Charlotte. El capítulo final se estrenó en HBO Max, y dejó en claro que nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Durante casi tres décadas, estas mujeres se convirtieron en un ícono de la televisión: desde los romances que hicieron suspirar a medio mundo hasta los diálogos que se volvieron parte de la cultura pop. Lo que comenzó con 'Sex and the City' evolucionó en una historia que exploró la madurez, la reinvención personal y la amistad.

El final de 'And just like that…' no solo despide a sus protagonistas, también celebra un legado que cambió la forma en la que la audiencia veía a las mujeres en la pantalla. Con 11 episodios ya disponibles en HBO, los fans pueden revivir los últimos momentos de su pasión por la moda, el amor y la libertad pese a las adversidades.

¿Habrá una temporada más de 'And just like that…'?

Durante una charla con fans en los Hamptons, organizada por Threads, la actriz reflexionó sobre lo que significa despedirse de su personaje más icónico. “Es increíblemente difícil ver este adiós como el definitivo”, confesó Parker, dejando entrever que, aunque la serie haya concluido, no descarta que en algún momento vuelva a interpretar a Carrie.