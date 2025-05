The last of us temporada 2, capítulo final en español latino: LINK para ver el episodio 7 de la serie

¡Prepárate para un cierre de temporada que promete dejarte sin aliento! Este domingo 25 de mayo de 2025, "The Last of us" presenta el episodio final de su segunda temporada, titulado “Every last one of them”. La serie, que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos con su intensa narrativa y desarrollo de personajes, concluye esta etapa con un capítulo que se anticipa como uno de los más impactantes hasta la fecha.