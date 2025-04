Power Rangers: Guionista pide perdón por racismo en serie e histórico 'Ranger' lo contradice

Durante el capítulo "Dark Side of the Power Rangers" , Oliver habló sobre la serie de 1993 y sobre las críticas detrás de la elección de un actor afroamericano para ser el Ranger Negro y a una actriz asiática para dar vida a la Ranger Amarilla. Esta coincidencia fue fuertemente cuestionada en su momento por reforzar estereotipos raciales.

Así también, Oliver comentó que el personaje de Trini Kwan no iba a ser interpretada por la actriz Thuy Trang, sino por otra intérprete que finalmente dejó el proyecto. "La primera actriz elegida para ese papel, Audri Dubois , abandonó la serie tras una disputa salarial tras el rodaje del piloto", contó.

En el podcast Toon’d In! with Jim Cummings, el actor dejó claro que nunca se sintió incómodo con su papel, ni con el color de su traje. Por el contrario, lo vivió como algo significativo. “Aquí estoy, un chico negro de Detroit, una ciudad mayoritariamente afroamericana, creciendo en una época donde comenzábamos a reivindicar el orgullo racial. Para mí, ser un superhéroe negro con traje negro fue simplemente perfecto. A los niños no les importaba, ellos solo veían trajes y acción”, comentó.