'It: bienvenidos a Derry', capítulo 8 [FINAL]: hora de estreno y LINK para ver último episodio

'It: bienvenidos a Derry', capítulo 8 [FINAL]: hora de estreno y LINK para ver último episodioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de una temporada que conquistó a los fans del terror en todo el mundo, 'It: Bienvenidos a Derry' llega a su octavo y último capítulo este domingo, 14 de diciembre, en HBO y HBO Max. La serie inspirada en la novela de Stephen King atrapó a los amantes del terror.
PUEDES VER: 'It: Bienvenidos a Derry' capitulo 7 en español latino COMPLETO: Link para ver serie de Pennywise
En el último episodio vimos que, a medida que una densa niebla cubre la ciudad y el General Shaw sigue firme con su misión, los Hanlon, Rose, Dick y los niños deberán unir fuerzas para salvar Derry. Así también, la masacre del club Black Spot, causó que Pennywise despierte de su descanso y regrese aún más sanguinario para un enfrentamiento decisivo en el episodio final de la temporada.
Hora y día de estreno del capítulo 8 de 'Bienvenidos a Derry'
El capítulo 8 de “It: Welcome to Derry” se podrá ver en HBO Max en las siguientes horas de Latinoamérica y España el día domingo 14:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile: 8:00 p.m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (hora peninsular).
Link para ver el capítulo 8 de 'It: Bienvenidos a Derry'
El estreno del capítulo 7 de 'Bienvenido a Derry' se puede ver en HBO Max. Si ya tienes una cuenta, INGRESA A ESTE LINK. El episodio estará disponible el domingo 14.
Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la serie original de HBO expande la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia, inspirándose en el libro que dio origen a la historia. El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.