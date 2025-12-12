'It: bienvenidos a Derry', capítulo 8 [FINAL]: hora de estreno y LINK para ver último episodio

'It: Bienvenidos a Derry' se despide con su octavo capítulo este 14 de diciembre, por HBO y HBO Max, cerrando el ciclo de terror de Pennywise. La serie ha cautivado a fans del horror.

Pennywise se alista para decirle adiós a sus fans con el último capítulo de 'IT: Welcome to Derry' | Foto: HBO Max

Después de una temporada que conquistó a los fans del terror en todo el mundo, 'It: Bienvenidos a Derry' llega a su octavo y último capítulo este domingo, 14 de diciembre, en HBO y HBO Max. La serie inspirada en la novela de Stephen King atrapó a los amantes del terror.

En el último episodio vimos que, a medida que una densa niebla cubre la ciudad y el General Shaw sigue firme con su misión, los Hanlon, Rose, Dick y los niños deberán unir fuerzas para salvar Derry. Así también, la masacre del club Black Spot, causó que Pennywise despierte de su descanso y regrese aún más sanguinario para un enfrentamiento decisivo en el episodio final de la temporada.

Hora y día de estreno del capítulo 8 de 'Bienvenidos a Derry'

El capítulo 8 de “It: Welcome to Derry” se podrá ver en HBO Max en las siguientes horas de Latinoamérica y España el día domingo 14:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (hora peninsular).

Link para ver el capítulo 8 de 'It: Bienvenidos a Derry'

El estreno del capítulo 7 de 'Bienvenido a Derry' se puede ver en HBO Max. Si ya tienes una cuenta, INGRESA A ESTE LINK. El episodio estará disponible el domingo 14.