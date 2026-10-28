Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

Ministro de Salud declara sobre DESAPARICIÓN de bebé en hospital del Callao: “Se trata de un secuestro”

La familia Sicha sostiene que cuatro ecografías confirmaban un embarazo gemelar, aunque solo les entregaron un bebé. El Ministerio Público ya está investigando.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ministro de Salud declara sobre DESAPARICIÓN de bebé en hospital del Callao: “Se trata de un secuestro”
    El ministro de Salud calificó lo sucedido como un presunto secuestro.
    Ministro de Salud declara sobre DESAPARICIÓN de bebé en hospital del Callao: “Se trata de un secuestro”

    El ministro de Salud, Luis Dyer, describió como un presunto secuestro la desaparición de uno de los bebés que María Elena Sicha habría esperado en un embarazo de mellizos. Ella dio a luz en el Hospital Adolfo Salas Carrión del Callao, pero los médicos solo le entregaron un recién nacido, aunque su familia afirma tener cuatro ecografías que confirmarían la gestación de dos bebés.

    En el programa de Panamericana, el titular del Ministerio de Salud recibió documentos médicos presentados por Elizabeth Sicha, hermana de la madre, quien exigió aclarar lo que sucedió y solicitó investigar el paradero del segundo bebé.

    El Ministerio Público ya investiga el caso, en el que están implicados 12 empleados del hospital presentes durante el parto.

    La familia asegura tener evidencia de un embarazo gemelar

    Según Elizabeth Sicha, su familia posee cuatro ecografías previas al parto que indicarían que María Elena esperaría gemelos. El último estudio, realizado cuando la madre tenía 39 semanas y cinco días de gestación, sugirió un embarazo doble y condición de multigesta.

    Sin embargo, después del parto, solo se entregó un bebé a la madre. Se informó que el personal médico habría justificado la discrepancia como una confusión debido a las llamadas

    SOBRE EL AUTOR:
    Ministro de Salud declara sobre DESAPARICIÓN de bebé en hospital del Callao: “Se trata de un secuestro”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

    Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

    ¡DRÁSTICO GIRO! Adrián Villar CAMBIA su versión y revela INSÓLITO DETALLE para SALIR EN LIBERTAD

    ¿Puedes salir antes del trabajo si no almuerzas? Sunafil aclara qué dice la norma

    ¿Habrá clases este 29 de octubre? Minedu aclara qué se sabe tras el paro nacional del SUTEP

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza