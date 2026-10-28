Ministro de Salud declara sobre DESAPARICIÓN de bebé en hospital del Callao: “Se trata de un secuestro”

La familia Sicha sostiene que cuatro ecografías confirmaban un embarazo gemelar, aunque solo les entregaron un bebé. El Ministerio Público ya está investigando.

El ministro de Salud calificó lo sucedido como un presunto secuestro.

El ministro de Salud calificó lo sucedido como un presunto secuestro.

El ministro de Salud, Luis Dyer, describió como un presunto secuestro la desaparición de uno de los bebés que María Elena Sicha habría esperado en un embarazo de mellizos. Ella dio a luz en el Hospital Adolfo Salas Carrión del Callao, pero los médicos solo le entregaron un recién nacido, aunque su familia afirma tener cuatro ecografías que confirmarían la gestación de dos bebés.

En el programa de Panamericana, el titular del Ministerio de Salud recibió documentos médicos presentados por Elizabeth Sicha, hermana de la madre, quien exigió aclarar lo que sucedió y solicitó investigar el paradero del segundo bebé.

El Ministerio Público ya investiga el caso, en el que están implicados 12 empleados del hospital presentes durante el parto.

La familia asegura tener evidencia de un embarazo gemelar

Según Elizabeth Sicha, su familia posee cuatro ecografías previas al parto que indicarían que María Elena esperaría gemelos. El último estudio, realizado cuando la madre tenía 39 semanas y cinco días de gestación, sugirió un embarazo doble y condición de multigesta.