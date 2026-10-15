¿Vuelve el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO en Perú? Plantean evaluar su retorno: Esto es lo que sabe

¿Los jóvenes volverían a estar obligados a realizar el servicio militar ? Un senador de Fuerza Popular respaldó evaluar su retorno y reavivó el debate sobre esta modalidad en el Perú y pasar por las etapas de debate y votación antes de que pueda convertirse en una medida aprobada.

El posible regreso del servicio militar obligatorio en el Perú volvió a generar debate tras las recientes declaraciones de un integrante del Congreso. El senador Juan Carlos del Águila manifestó su respaldo a que se analice nuevamente esta modalidad, que fue reemplazada por el sistema voluntario hace más de 25 años. La propuesta recuerda anteriores iniciativas que buscaron incorporar a jóvenes a las Fuerzas Armadas como parte de las estrategias contra la delincuencia. ¿Existe una propuesta concreta para restablecer la obligatoriedad y cómo funciona actualmente el servicio militar en el país?

Evalúan el retorno del servicio militar obligatorio

El senador Juan Carlos del Águila, representante de Fuerza Popular, se pronunció a favor de examinar la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio en el Perú. Durante una entrevista con Exitosa, el legislador recordó que esta modalidad formó parte del sistema de incorporación a las Fuerzas Armadas y consideró que su eventual regreso merece ser evaluado.

"Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello, no solamente en el colegio, sino inclusive después del colegio. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne", dijo Del Águila en entrevista con Exitosa.

Al ser consultado sobre si el Parlamento debería abordar este planteamiento, el senador respondió que sí y defendió la posibilidad de discutir iniciativas relacionadas con el tema.

"Sin duda", respondió, y añadió que "todos los debates son bienvenidos", haciendo referencia a que se evalúen estas propuestas por las instancias correspondientes.

Sin embargo, las declaraciones del legislador no representan una aprobación del retorno de esta modalidad. Hasta el momento, Del Águila no ha presentado un proyecto concreto para restablecer la obligatoriedad, por lo que cualquier eventual cambio dependerá de una iniciativa formal y del procedimiento legislativo correspondiente.

¿Qué otras propuestas buscaron restablecer el servicio militar obligatorio en Perú?

La discusión sobre la posible recuperación del servicio militar obligatorio ya había aparecido en la agenda política durante los últimos años. En 2024, la entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley que buscaba restituir esta modalidad, bajo el argumento de que la participación de jóvenes en las Fuerzas Armadas podría contribuir a combatir la delincuencia.

"Con la restitución del servicio militar obligatorio… alejaremos a nuestros jóvenes de la delincuencia, la cual viene impactando actualmente a la población a través de actos de sicariato, extorsión, secuestros, robos, entre otros", comentó en ese entonces.

En ese mismo año, el alcalde del distrito limeño de Los Olivos también planteó la posibilidad de retomar el servicio militar obligatorio, en medio de la preocupación por los problemas de inseguridad ciudadana.

La iniciativa también fue mencionada desde el Poder Ejecutivo. En marzo de 2025, durante el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, se anunció que se presentaría ante el Congreso una propuesta para recuperar el servicio militar y policial obligatorio como parte de un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la criminalidad.

El anuncio se dio después de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en Palacio de Gobierno. En aquella sesión también se abordaron acciones vinculadas con el control migratorio, como la regularización de extranjeros indocumentados y la expulsión en los casos de incumplimiento de la normativa.

¿Cómo funciona actualmente el servicio militar en el Perú?

En la actualidad, el servicio militar en el país es voluntario. Las personas de entre 18 y 30 años pueden postular al Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea, donde reciben formación y pueden acceder a beneficios educativos y una compensación económica mensual, de acuerdo con las condiciones vigentes.

La modalidad obligatoria dejó de aplicarse en 1999. Por ello, su eventual restablecimiento implicaría modificar las disposiciones legales correspondientes y realizar ajustes en el sistema de reclutamiento de las instituciones militares.

El debate sobre un posible retorno se desarrolla en un contexto de preocupación por la inseguridad ciudadana. Quienes respaldan la medida consideran que podría ofrecer disciplina, capacitación y nuevas oportunidades a los jóvenes. En contraste, sus críticos cuestionan su eficacia para prevenir delitos y plantean interrogantes sobre la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para recibir y preparar a un gran número de personas.