Del café al cacao: emprendedores de Oxapampa llevan lo mejor de su tierra a Lima

El evento reunirá a productores y emprendedores de los ocho distritos de la provincia de Oxapampa , además de promoción turística, flashmobs culturales y venta directa, del 10 al 13 de septiembre.

Los sabores, productos, tradiciones y atractivos de Oxapampa llegarán a Lima. Del 10 al 13 de septiembre, la Alameda 28 de Julio, ubicada frente al Parque de la Exposición, será escenario de la Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026, una iniciativa que busca acercar al público limeño la diversidad productiva, cultural y turística.

La feria es organizada y ejecutada directamente por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Cámara de Turismo de Lima, con el objetivo de promover la producción local, generar nuevas oportunidades comerciales para los emprendedores oxapampinos y fortalecer la promoción turística de la provincia en la capital.

Durante cuatro días, el público podrá conocer y adquirir productos provenientes de los ocho distritos de la provincia: Oxapampa, Villa Rica, Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Palcazú y Constitución. La cita es del 10 al 13 de septiembre en la Alameda 28 de Julio, frente al Parque de la Exposición, en Lima.

La convocatoria reunirá a cerca de 50 emprendedores y productores oxapampinos, entre unidades familiares, talleres artesanales y empresas con procesos de transformación y comercialización más desarrollados. La oferta incluirá café, miel, cacao y sus derivados, lácteos, charcutería, néctares, mermeladas, bebidas, artesanías y otros productos elaborados en la provincia.

El ing. Sergio Luis Gustavo Berrospi Cárdenas, jefe de la Unidad de Industrialización y Promoción Empresarial de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, destacó la variedad productiva que caracteriza al territorio. "Nosotros tenemos una diversidad bastante amplia por tener diferentes pisos ecológicos dentro de la provincia. Entonces, eso hace que la cantidad de productos y la diversidad sea grande", explicó.

De esta manera, los visitantes podrán encontrar desde productos de producción primaria, como la miel y el café, hasta alimentos con procesos de transformación y valor agregado, entre ellos charcutería y lácteos. Entre estos últimos destaca uno de los quesos reconocidos en competencias regionales, macroregionales, nacionales e internacionales.

En cuanto a los derivados del cacao, cooperativas y productores de los diferentes distritos presentarán sus productos y líneas que han obtenido reconocimientos internacionales. A ello se sumarán cervezas artesanales y licores elaborados en la provincia. "Si hacemos una remembranza, hace 10 o 15 años, la mayoría era café y miel. Ahora ya vemos que los productores han crecido, al igual que la industria de Oxapampa", remarcó Berrospi.

DINÁMICAS PARA VIVIR LA EXPERIENCIA OXAPAMPA

La feria no estará enfocada únicamente en la venta de productos. Para acercar al público a la identidad, cultura, gastronomía y atractivos de la provincia, la organización ha preparado una agenda de actividades participativas.

Carlos Eduardo Souza Estrella, especialista administrativo de la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, explicó que se han preparado diversas activaciones para que los visitantes puedan interactuar con los expositores y conocer más sobre la provincia.

"Tenemos seis actividades propuestas dentro de la feria como activaciones principales. Una es la Ruleta de los Sabores de Oxapampa, donde los visitantes van a poder participar respondiendo algunas preguntas y podrán llevarse presentes", detalló.

La dinámica incluirá retos y trivias relacionadas con la gastronomía, cultura y atractivos de Oxapampa, además de degustaciones y obsequios entregados por los expositores. El programa también contará con la experiencia fotográfica "Yo viví Oxapampa", que tendrá una ambientación temática inspirada en la identidad y los paisajes de la provincia para que los visitantes puedan tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales.

A ello se sumará el concurso "¿Cuánto sabes de Oxapampa?", con preguntas rápidas relacionadas con la biodiversidad, historia y cultura local, así como el flashmob "Oxapampa en Movimiento", una intervención artística sorpresa que llevará al público algunas de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la provincia.

Otra de las actividades será la "Hora del Emprendedor Oxapampino", espacio en el que los propios productores realizarán demostraciones en vivo de la elaboración de sus productos.

Como parte de la experiencia, los asistentes también podrán participar del "Pasaporte Experiencia Oxapampa", mediante el cual recibirán sellos al realizar compras en los diferentes módulos de la feria. Al completar el recorrido establecido, podrán participar en los sorteos programados durante el evento.

UNA VENTANA COMERCIAL PARA LOS PRODUCTORES OXAPAMPINOS

Además de acercar los productos de Oxapampa al consumidor limeño, la feria busca convertirse en un espacio para generar nuevas oportunidades comerciales para los emprendedores participantes.

Al respecto, Berrospi Cárdenas destacó que uno de los objetivos es que los productores puedan establecer contactos con potenciales compradores y ampliar sus canales de comercialización. "Uno de los objetivos de la feria, aparte de las ventas por parte de los productores, es también poder articular y anunciar sus productos, hacer acuerdos comerciales con tiendas, bares, restaurantes o cafeterías", señaló.

Esta articulación permitirá que los emprendimientos puedan explorar nuevas oportunidades de comercialización en Lima y generar relaciones comerciales que trasciendan los cuatro días de feria.

Actualmente, algunos emprendimientos de charcutería, néctares, mermeladas y mieles ya cuentan con presencia en tiendas especializadas y establecimientos de Lima, demostrando el potencial de los productos oxapampinos para ingresar a nuevos mercados.

OXAPAMPA TAMBIÉN SE PROMOCIONA COMO DESTINO TURÍSTICO

La propuesta de la feria también busca despertar el interés por conocer Oxapampa y sus diferentes distritos.

Durante las cuatro jornadas, los visitantes encontrarán un punto de información turística donde podrán conocer más sobre los atractivos de la provincia, sus experiencias gastronómicas, culturales y de naturaleza, así como recibir orientación para planificar un futuro viaje.

Para Carlos Souza, la feria representa una oportunidad para acercar Oxapampa a los limeños. "Esta feria es una ventana para Oxapampa, para poder mostrarnos y dar a conocer un poco más de nuestros productos", afirmó.