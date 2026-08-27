Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa AnitaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En una acción de la Policía Nacional, una persona secuestrada fue liberada y dos sospechosos, pertenecientes a una supuesta banda criminal, fueron capturados después de un tiroteo el 27 de agosto en el peaje de Monterrico, situado en Santa Anita, en el sentido de norte a sur.
El primer informe policial indica que la intervención fue alrededor de las 11.40 a. m., cuando agentes de la División de Inteligencia y Secuestros de la Dirincri estaban en una operación de rescate.
PUEDES VER: Cinestar anuncia el cierre de una emblemática sede y SE DESPIDE con su última función este viernes 28
Se generó un tiroteo con los presuntos criminales durante el operativo. Como consecuencia, uno de ellos, cuya identidad aún se desconoce, perdió la vida en el lugar.
Dos capturados tras el tiroteo
La Policía informó sobre la captura de Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos, ambos.
Estos individuos fueron detenidos después del enfrentamiento y se encuentran bajo custodia de la División de Secuestros de la Dirincri para investigar su posible involucramiento en el delito.
La víctima, identificada como José Armando Villada Castañeda, fue rescatada durante el operativo.
Apoyo de la unidad Halcones en el operativo
Según el informe policial, el personal de la División de Emergencia (Diveme) colaboró bajo el mando del coronel PNP Edward Honorio Vidal Jiménez, y la unidad Halcones, liderada por el mayor PNP Peter Manuel Jara Tello, participó activamente.
El alférez PNP Juan Tunqui Párraga, junto con el alférez PNP Angelo Flores Paredes y dos suboficiales, también formaron parte del equipo destacado en el área.
El suboficial brigadier PNP Nilton César Villavicencio Ramírez habría estado al frente de la intervención de la División de Secuestros de la Dirincri.
Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el secuestro, identificar al desconocido fallecido y definir el nivel de implicación de los dos arrestados. El caso sigue en evaluación.