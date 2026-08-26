Tragedia en Nepal: INUNDACIONES deja al menos 90 muertos y cerca de 400 desaparecidos

Tragedia en Nepal: INUNDACIONES deja al menos 90 muertos y cerca de 400 desaparecidosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una violenta riada golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, y dejó al menos 90 fallecidos y cerca de 400 personas desaparecidas, entre ellas 391 viajeros extranjeros.
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate mientras intentan establecer la magnitud real de los daños y confirmar qué originó la emergencia.
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Riada arrasa varias localidades del norte de Nepal
La enorme masa de agua llegó alrededor de las 9.15 a. m., hora local, al río Bhote Koshi y afectó principalmente a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.
Imágenes difundidas tras el desastre muestran carreteras, mercados, vehículos y estructuras hidroeléctricas destruidas o cubiertas por lodo y escombros en el distrito de Rasuwa.
La fuerza del agua también arrastró autobuses y otros vehículos, mientras varias comunidades quedaron severamente afectadas.
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Investigan si un terremoto provocó la inundación
Las autoridades manejan preliminarmente la hipótesis de que un terremoto registrado a las 8.37 a. m. provocó un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río y generó posteriormente la riada.
Por ahora, el Gobierno de Nepal continúa evaluando los daños e identificando a las víctimas, mientras los equipos de emergencia buscan a las personas que siguen sin ser localizadas.