Tragedia en Nepal: INUNDACIONES deja al menos 90 muertos y cerca de 400 desaparecidos

Una violenta riada en Nepal deja al menos 90 muertos y cerca de 400 desaparecidos. Autoridades investigan si un terremoto originó el desastre.

Una violenta riada golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, y dejó al menos 90 fallecidos y cerca de 400 personas desaparecidas, entre ellas 391 viajeros extranjeros.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate mientras intentan establecer la magnitud real de los daños y confirmar qué originó la emergencia.

Riada arrasa varias localidades del norte de Nepal

La enorme masa de agua llegó alrededor de las 9.15 a. m., hora local, al río Bhote Koshi y afectó principalmente a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Imágenes difundidas tras el desastre muestran carreteras, mercados, vehículos y estructuras hidroeléctricas destruidas o cubiertas por lodo y escombros en el distrito de Rasuwa.

La fuerza del agua también arrastró autobuses y otros vehículos, mientras varias comunidades quedaron severamente afectadas.

Investigan si un terremoto provocó la inundación

Las autoridades manejan preliminarmente la hipótesis de que un terremoto registrado a las 8.37 a. m. provocó un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río y generó posteriormente la riada.