Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP

¿El sismo de 7,2 en Ayacucho indica la posibilidad de otro gran terremoto en Perú? Esto opinan los expertos

La interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana mantiene a Perú bajo riesgos sísmicos. El sismo de Ayacucho no disminuye esta amenaza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿El sismo de 7,2 en Ayacucho indica la posibilidad de otro gran terremoto en Perú? Esto opinan los expertos
    Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú, el 20 de agosto, afectando también a Lima. El epicentro se localizó a 35 km al norte de Coracora, a 108 km de profundidad.
    ¿El sismo de 7,2 en Ayacucho indica la posibilidad de otro gran terremoto en Perú? Esto opinan los expertos

    Un sismo de magnitud 7,2 afectó Ayacucho el jueves 20 de agosto, impactando también a regiones del Perú como Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro estuvo a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de III a IV grados en las áreas cercanas, donde las autoridades están evaluando los daños.

    La magnitud y el amplio alcance del sismo reavivaron cuestionamientos sobre el comportamiento sísmico en Perú. La inquietud principal es si un evento de este tipo podría relacionarse con futuros sismos más grandes o cambiar el riesgo en otras partes del país.

    ¿El sismo de 7,2 en Ayacucho es indicio de otro gran terremoto en Perú?

    No. No existe evidencia científica sólida para afirmar que el sismo de 7,2 en Ayacucho prediga un terremoto mayor en Perú, ya que un evento singular no anticipa con certeza un sismo posterior. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que a nivel global, la probabilidad de que un sismo sea seguido por otro mayor es de aproximadamente 5% en la semana posterior, una estadística que no proporciona un pronóstico exacto para Perú.

    El reciente sismo en Ayacucho se sintió en Ica, el norte de Arequipa, Abancay y Lima. Foto: IGP
    El reciente sismo en Ayacucho se sintió en Ica, el norte de Arequipa, Abancay y Lima. Foto: IGP

    Sin embargo, un sismo de gran magnitud puede modificar el entorno sísmico mediante transferencia de estrés dinámico, donde las ondas pueden afectar fallas en áreas vulnerables. Según el USGS, la energía transportada por las ondas sísmicas podría facilitar nuevas rupturas en áreas ya vulnerables, pero no permite predecir el lugar, la fecha ni la magnitud del siguiente sismo.

    La identificación de un sismo como precursor se realiza retrospectivamente solo si ocurre un evento mayor dentro de la misma secuencia. En muchos casos, las réplicas son de menor intensidad, por lo que el evento de 7,2 en Ayacucho está bajo observación, pero no debe interpretarse científicamente como un aviso de un desastre mayor.

    ¿El sismo en Ayacucho libera energía para prevenir otro mayor?

    El terremoto de 7,2 en Ayacucho no alivia la tensión acumulada a lo largo del litoral peruano. Hernando Tavera, presidente del IGP, explica que "el sismo de Ayacucho tiene su epicentro en el continente a 108 kilómetros de profundidad, mientras que el esperado podría ocurrir en el mar. Son procesos distintos".

    El riesgo costero persiste debido al roce entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Un sismo previo de 6.1 frente al Callao, en junio de 2025, demostró que rupturas aisladas no reducen la tensión en la zona de acoplamiento. El tamaño de la ruptura define la fuerza del evento, por lo que los temblores no eliminan el riesgo de un megaterremoto en la región central de Perú.

    ¿Por qué Perú continuará expuesto a grandes sismos?

    La constante fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana a lo largo de la costa del Pacífico genera áreas de alta acumulación de energía. Las investigaciones del IGP, apoyadas por monitoreos satelitales GPS, identifican sectores con deformación acumulada frente a Lima y Callao, Ica-Arequipa y Moquegua-Tacna, propensos a rupturas violentas.

    En Lima, los científicos han detectado un bloque atascado de 460 por 150 kilómetros. Los estudios prevén como escenario un sismo de hasta magnitud 8,8. Este posible evento no tiene fecha y no se relaciona con el sismo profundo de Ayacucho, ya que el riesgo de grandes terremotos en Perú está ligado a procesos tectónicos a largo plazo y no a un único sismo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿El sismo de 7,2 en Ayacucho indica la posibilidad de otro gran terremoto en Perú? Esto opinan los expertos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Silencio sísmico en Perú | IGP señala las regiones con mayor exposición ante un posible terremoto de 8,8

    ¡PREOCUPANTE! Vidente advierte sobre POTENTE SISMO en Perú y sorprende con angustiante predicción: "Podría alcanzar los..."

    Presidente del IGP lanza contundente advertencia para Perú en medio de los TERREMOTOS que azotan al MUNDO: "Va a ocurrir..."

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¿Los VIENTOS FUERTES anuncian un TERREMOTO? IGP y Senamhi explican la relación entre ambos fenómenos

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Se fue del país? ¿Qué pasó con Clímaco Basombrío el ‘Loco Martillo’ tras cumplir su sentencia en la cárcel?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

    PRECIO

    S/ 31.90
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;