La interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana mantiene a Perú bajo riesgos sísmicos. El sismo de Ayacucho no disminuye esta amenaza.

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú, el 20 de agosto, afectando también a Lima. El epicentro se localizó a 35 km al norte de Coracora, a 108 km de profundidad.

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú, el 20 de agosto, afectando también a Lima. El epicentro se localizó a 35 km al norte de Coracora, a 108 km de profundidad.

Un sismo de magnitud 7,2 afectó Ayacucho el jueves 20 de agosto, impactando también a regiones del Perú como Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro estuvo a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de III a IV grados en las áreas cercanas, donde las autoridades están evaluando los daños.

La magnitud y el amplio alcance del sismo reavivaron cuestionamientos sobre el comportamiento sísmico en Perú. La inquietud principal es si un evento de este tipo podría relacionarse con futuros sismos más grandes o cambiar el riesgo en otras partes del país.

¿El sismo de 7,2 en Ayacucho es indicio de otro gran terremoto en Perú?

No. No existe evidencia científica sólida para afirmar que el sismo de 7,2 en Ayacucho prediga un terremoto mayor en Perú, ya que un evento singular no anticipa con certeza un sismo posterior. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que a nivel global, la probabilidad de que un sismo sea seguido por otro mayor es de aproximadamente 5% en la semana posterior, una estadística que no proporciona un pronóstico exacto para Perú.

El reciente sismo en Ayacucho se sintió en Ica, el norte de Arequipa, Abancay y Lima. Foto: IGP

Sin embargo, un sismo de gran magnitud puede modificar el entorno sísmico mediante transferencia de estrés dinámico, donde las ondas pueden afectar fallas en áreas vulnerables. Según el USGS, la energía transportada por las ondas sísmicas podría facilitar nuevas rupturas en áreas ya vulnerables, pero no permite predecir el lugar, la fecha ni la magnitud del siguiente sismo.

La identificación de un sismo como precursor se realiza retrospectivamente solo si ocurre un evento mayor dentro de la misma secuencia. En muchos casos, las réplicas son de menor intensidad, por lo que el evento de 7,2 en Ayacucho está bajo observación, pero no debe interpretarse científicamente como un aviso de un desastre mayor.

¿El sismo en Ayacucho libera energía para prevenir otro mayor?

El terremoto de 7,2 en Ayacucho no alivia la tensión acumulada a lo largo del litoral peruano. Hernando Tavera, presidente del IGP, explica que "el sismo de Ayacucho tiene su epicentro en el continente a 108 kilómetros de profundidad, mientras que el esperado podría ocurrir en el mar. Son procesos distintos".

El riesgo costero persiste debido al roce entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Un sismo previo de 6.1 frente al Callao, en junio de 2025, demostró que rupturas aisladas no reducen la tensión en la zona de acoplamiento. El tamaño de la ruptura define la fuerza del evento, por lo que los temblores no eliminan el riesgo de un megaterremoto en la región central de Perú.

¿Por qué Perú continuará expuesto a grandes sismos?

La constante fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana a lo largo de la costa del Pacífico genera áreas de alta acumulación de energía. Las investigaciones del IGP, apoyadas por monitoreos satelitales GPS, identifican sectores con deformación acumulada frente a Lima y Callao, Ica-Arequipa y Moquegua-Tacna, propensos a rupturas violentas.