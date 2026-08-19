Reportero alerta a la PNP por supuesto cuerpo hallado en Pasamayo y descubre insólito detalle: “Te íbamos a llevar a la morgue”

Un periodista en Pasamayo r eportó un posible cuerpo envuelto en plástico, lo que provocó alarma y una rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) .

Mientras estaba en Pasamayo, un reportero detectó lo que parecía ser un bulto sospechoso envuelto en plástico, similar a un cuerpo humano. Esta situación generó alarma ante la aparente falta de signos de vida, llevando a contactar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los agentes de la Policía de Carreteras de Santa Rosa acudieron al lugar para investigar el contenido del hallazgo. Al llegar, descubrieron que no se trataba de un cadáver, sino de una persona viva que, según se escuchó durante el operativo, estaba descansando.

La alerta que movilizó a la Policía de Carreteras en Pasamayo

Todo comenzó cuando se divisó el bulto sin cambios visibles desde el exterior. Según el periodista, las características de la envoltura y tamaño hacían creer que podría ser un cuerpo cubierto en plástico, lo que lo llevó a dar aviso a las autoridades para que confirmaran la situación.

La Policía de Carreteras se presentó tras recibir la alerta. Antes de inspeccionar, el reportero indicó que era complicado definir con exactitud lo que había dentro y que era necesario que los agentes verificaran. La inmovilidad y el aspecto del envoltorio fortalecieron inicialmente la sospecha de un posible cadáver abandonado.

El insólito hallazgo al verificar el supuesto cuerpo

Al acercarse al punto descrito, los policías descubrieron que la persona estaba con vida. La sorpresa fue evidente entre los presentes al notar que el cuerpo en cuestión estaba simplemente dormido, descartando así la suposición inicial que provocó la acción policial.