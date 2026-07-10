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España vs Bélgica EN VIVO HOY: horario, pronóstico y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

Este viernes 10 de julio, España se enfrenta a Bélgica. Aquí tienes toda la información sobre el horario del partido y dónde verlo por el Mundial 2026.

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    España vs Bélgica EN VIVO HOY: horario, pronóstico y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026
    España vs Bélgica EN VIVO HOY: horario, pronóstico y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 | Créditos: Composición EP | Difusión
    España vs Bélgica EN VIVO HOY: horario, pronóstico y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

    El próximo 10 de julio, España se medirá con Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 2.00 p. m. hora peruana y 4.00 p. m. hora argentina en el Estadio Los Ángeles. No te pierdas las incidencias y el minuto a minuto en El Popular.

    ¿Dónde y cómo seguir el España vs. Bélgica?

    En Perú, el partido podrá verse en directo a través de América Televisión. Para el resto del público sudamericano, DSports, DGO y Paramount+ tendrán la transmisión en vivo.

    • Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y TV 360
    • Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Telefe, mitelefe y Flow Sports
    • Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play y Radio Nacional de Colombia
    • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
    • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
    • Paraguay: GEN
    • Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
    • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
    • Venezuela: DSports, DGO, Inter y Televen
    • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV, Disney+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
    • México: ViX
    • Estados Unidos: FOX One, FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
    • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, TDP Play, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

    ¿A qué hora se juega el partido entre España y Bélgica este 10 de julio?

    • Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
    • Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
    • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.
    • México: 1.00 p. m.
    • Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)
    • España: 9.00 p. m.

    Detalles sobre los árbitros para España vs. Bélgica

    • Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)
    • Primer asistente: Stuart Burt (Inglaterra)
    • Segundo asistente: James Mainwaring (Inglaterra)
    • Cuarto árbitro: Ramon Abatti (Brasil)
    • Quinto oficial: Rafael Alves (Brasil)

    Alineación posible de España

    Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal

    Alineación probable de Bélgica

    Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

    Pronóstico para España vs. Bélgica y sus cuotas en apuestas

    Casas de apuestasEspañaEmpateBélgica
    Te Apuesto1.703.755.10
    Betano1.673.855.20
    Apuesta Total1.703.965.50
    Betsson1.654.055.60
    Caliente1.644.005.50
    SOBRE EL AUTOR:
    España vs Bélgica EN VIVO HOY: horario, pronóstico y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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