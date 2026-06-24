Vidente llora al lanzar macabra predicción sobre presencia extraterrestre en el partido de Brasil vs Escocia del Mundial 2026

La predicción de Vó Bahiana sobre una supuesta invasión extraterrestre durante el partido provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron memes, bromas y encendidos debates sobre la llamativa profecía.

A pocas horas de un decisivo encuentro del Grupo C, una polémica predicción ha generado revuelo en redes sociales. La vidente brasileña Vó Bahiana, conocida por sus publicaciones sobre fenómenos paranormales, aseguró que una supuesta invasión extraterrestre interrumpirá el partido entre Brasil y Escocia, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La mujer, que cuenta con una amplia comunidad de seguidores en plataformas digitales, afirmó haber tenido visiones en las que un enorme OVNI aparecería sobre el estadio durante el encuentro. Según su relato, el episodio provocaría escenas de pánico entre jugadores, árbitros y espectadores.

“Vi naves descendiendo, luces brillantes y gente siendo llevada. Había llanto y sufrimiento. Esto ocurrirá hoy”, habría señalado en videos que rápidamente se hicieron virales en TikTok, Instagram y X.

La predicción ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados. Mientras algunos usuarios tomaron el tema con humor y compartieron memes sobre una posible aparición extraterrestre, otros expresaron curiosidad por la posibilidad de que ocurra algún fenómeno inusual durante el partido.

El encuentro, considerado clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo, se disputará ante un estadio repleto de espectadores y será seguido por millones de personas en todo el mundo a través de distintas cadenas de televisión y plataformas digitales.