¿Cargas tu celular en la cama? Especialista advierte sobre los riesgos eléctricos dentro del hogar

¿Cargas tu celular en la cama? Especialista advierte que esta práctica podría provocar accidentes, quemaduras e incluso explosiones dentro del hogar.

Dejar el celular cargando sobre la cama o utilizar accesorios de baja calidad son hábitos más comunes de lo que parece. Sin embargo, estas prácticas podrían representar un peligro para la seguridad de las personas dentro de sus viviendas, especialmente cuando se combinan con instalaciones eléctricas deficientes o dispositivos en mal estado.

Con el objetivo de alertar a la población sobre estos riesgos, el ingeniero Juan Villanueva, docente del instituto Sencico del Ministerio de Vivienda, explicó cuáles son los errores más frecuentes relacionados con el uso de equipos eléctricos y qué medidas pueden ayudar a prevenir accidentes domésticos.

El peligro de cargar el celular mientras descansas

Uno de los hábitos que más preocupa a los especialistas es dejar el teléfono cargando sobre superficies que retienen calor, como colchones, almohadas o frazadas. Según explicó Villanueva, durante el proceso de carga las baterías generan temperatura debido a las reacciones químicas que se producen en su interior, situación que puede agravarse en equipos con tecnología de carga rápida.

Ante la posibilidad de que una persona se quede dormida sobre el dispositivo, el experto fue enfático al señalar: "Esto puede explotar".

El especialista indicó que una falla de este tipo no solo podría inutilizar el equipo, sino también ocasionar lesiones físicas por quemaduras derivadas del sobrecalentamiento. Por ello, insistió en la importancia de utilizar cargadores originales, ya que cuentan con "certificado de garantía" y controles de calidad más rigurosos.

¿Por qué algunos cargadores generan pequeñas descargas?

Otra situación frecuente ocurre cuando una persona toca un cargador conectado al tomacorriente y percibe una sensación similar a un cosquilleo o una pequeña descarga.

De acuerdo con Villanueva, esto se debe a que el adaptador funciona como un transformador que "recepciona 220 voltios" y reduce la energía para alimentar el dispositivo móvil. Incluso cuando el celular no está conectado, el cargador continúa funcionando internamente y mantiene "un consumo mínimo".

El especialista advirtió que el verdadero problema aparece cuando la vivienda carece de sistemas de protección adecuados. En esos casos, una fuga de corriente puede convertirse en un riesgo para quienes manipulan equipos eléctricos.

Por ello, recomendó instalar interruptores termomagnéticos y diferenciales que permitan detectar una "fuga a tierra" y cortar automáticamente el suministro eléctrico. De lo contrario, explicó, el cuerpo humano podría convertirse en conductor de la descarga.

El baño también puede convertirse en una zona de riesgo

Las precauciones no terminan en el dormitorio. El ingeniero explicó que muchas personas subestiman el peligro de manipular interruptores o aparatos eléctricos inmediatamente después de ducharse.

Según indicó, cuando el cuerpo se encuentra mojado existe una mayor conductividad eléctrica debido al contacto directo con "tierra", lo que incrementa las probabilidades de sufrir una descarga en caso de una falla en la instalación.

Además, recomendó prestar atención a la calidad de los enchufes y extensiones utilizadas en casa. Respecto a los tomacorrientes, señaló: "Se recomienda que esos deben ser de punta redonda, y no de punta plana".

Asimismo, aconsejó utilizar extensiones con conductores "vulcanizados" y evitar los llamados "cables mellizos", ya que están destinados a usos "muy particulares" y soportan menores exigencias.

Baterías de litio y protección para los más pequeños

Villanueva recordó que las baterías modernas tienen una vida útil limitada y que la mayoría utiliza litio, material que calificó como "inflamable". Por ello, recomendó reemplazarlas cuando presenten fallas o signos de deterioro.

En hogares con niños, también sugirió reforzar las medidas de seguridad mediante protectores especiales para tomacorrientes o sistemas con tapa de seguridad.

"Podemos comprar también los tomacorrientes a prueba de agua", recomendó.

Finalmente, señaló que cualquier persona que deba realizar una manipulación básica relacionada con la electricidad debe procurar mantenerse aislada del suelo utilizando una superficie de madera y emplear calzado adecuado para reducir riesgos.