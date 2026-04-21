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Citas peligrosas: así operaba ‘Rubí’, el perfil falso de Tinder usado para asaltos en La Victoria

Banda en Lima usaba Tinder para atraer víctimas y robarlas en La Victoria; policía revela cómo operaban.

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    Citas peligrosas: así operaba ‘Rubí’, el perfil falso de Tinder usado para asaltos en La Victoria
    Banda criminal realizaba asaltos bajo un perfil de Tinder. | Composición Wapa
    Citas peligrosas: así operaba ‘Rubí’, el perfil falso de Tinder usado para asaltos en La Victoria

    Una peligrosa modalidad delictiva ha encendido las alertas en Lima. Una organización criminal utilizaba aplicaciones de citas para atraer víctimas con engaños y concretar asaltos en edificios del distrito de La Victoria.

    Banda captaba víctimas con perfiles falsos en apps de citas

    La Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar a la presunta cabecilla del grupo, conocida como ‘Rubí, quien habría sido la encargada de crear perfiles falsos en plataformas digitales para engañar a sus objetivos.

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    Según detalló el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, la estrategia consistía en construir una identidad atractiva utilizando fotografías de terceros y sostener conversaciones que generaran confianza.

    ‘La función de ella era crear los perfiles falsos, mediante la aplicación del Tinder y con fotografías falsas, y poder citar a las personas en los lugares allá en La Victoria para poder iniciar una relación o tener un encuentro íntimo’, explicó.

    Así operaba la banda en La Victoria

    El método estaba cuidadosamente planificado. Las víctimas eran citadas a edificios específicos bajo el pretexto de un encuentro personal. Una vez en el lugar, la supuesta cita evitaba bajar y pedía que subieran al departamento.

    Ese momento era aprovechado por la banda para ejecutar el robo, evidenciando cómo una interacción digital podía convertirse en una trampa.

    El caso de los denominados ‘Malditos del Tinder’ pone en evidencia los riesgos asociados al uso de aplicaciones de citas cuando son utilizadas con fines delictivos.

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    Apps de citas: entre la conexión y el peligro

    Las plataformas digitales se han convertido en espacios comunes para iniciar relaciones. Sin embargo, este caso demuestra que también pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para captar víctimas.

    Las autoridades recomiendan verificar perfiles, evitar compartir información personal y optar por encuentros en lugares públicos para reducir riesgos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Citas peligrosas: así operaba ‘Rubí’, el perfil falso de Tinder usado para asaltos en La Victoria
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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