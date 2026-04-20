¿Sueñas con estudiar en el extranjero? La Embajada de la India ofrece becas en más de 100 institutos de alto nivel. Conoce aquí los detalles.

Peruanos pueden estudiar gratis en la India con becas para más de 400 cursos. | Composición Wapa

Peruanos pueden estudiar gratis en la India con becas para más de 400 cursos. | Composición Wapa

La Embajada de la India en Perú presentó el Programa de Becas ITEC 2026-2027, dirigido a profesionales peruanos que buscan especializarse en ese país con todos los gastos cubiertos. La iniciativa ofrece más de 400 cursos en distintas áreas, impartidos en más de 100 institutos de alto nivel en India.

Está orientada a personas de 25 a 45 años con al menos cinco años de experiencia laboral y dominio del inglés. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de junio del 2027.

Amplia oferta académica en más de 100 institutos de la India

La propuesta académica incluye áreas como agricultura, auditoría, banca y finanzas, contabilidad, inteligencia artificial, TI, telecomunicaciones, cibertecnología, educación, ingeniería, medio ambiente, energías renovables, gestión pública, salud, liderazgo, emprendimiento, periodismo y desarrollo sostenible, entre otras.

Embajada ofrece becas integrales para profesionales peruanos.

Los cursos cuentan con una duración que varía entre 15 días y nueve meses, según el programa elegido. Las clases se impartirán en instituciones especializadas, brindando a los participantes capacitación técnica y profesional en diversas áreas. Para conocer más detalles sobre los procesos de postulación y participación, puedes ingresar al siguiente enlace informativo.

Gobierno de India ofrece beneficios completos para estudios en el extranjero

Entre los beneficios que ofrece el Gobierno de la India se encuentran los pasajes aéreos internacionales y nacionales, la cobertura total del curso, alojamiento en campus o en hotel, además de un estipendio para alimentación, materiales de estudio y visitas académicas. Sin embargo, el seguro médico no está incluido.

Los postulantes deben enviar su documentación con al menos 60 días de anticipación al inicio del curso seleccionado. La fecha límite de postulación es el 3 de junio del 2027. Para más información sobre los cursos, se puede ingresar al portal oficial del programa ITEC.

¿Cómo se participa del proceso?