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Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial

El accidente ocurrió cuando el Dante Castro Carrasco iba en una caravana haciendo campaña política.

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    Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial
    Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial

    El candidato a la Cámara de Senadores por el partido Juntos por el Perú (JPP), Dante Castro Carrasco, perdió la vida tras un trágico accidente ocurrido en el contexto de las actividades proselitistas rumbo a las Elecciones 2026. El hecho, que terminó en su fallecimiento este lunes 13 de abril, se registró días antes, el jueves 9, durante el cierre de campaña de la agrupación política.

    De acuerdo con testimonios de testigos, el incidente se produjo en medio de una caravana electoral organizada por JPP. Castro participaba de la movilización a bordo de una camioneta cuando, en circunstancias aún materia de investigación, cayó del vehículo tras una aceleración repentina, lo que le provocó múltiples y graves lesiones.

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    Tras lo ocurrido, el aspirante fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, donde permaneció internado con diagnóstico reservado. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, su deceso fue confirmado la mañana del 13 de abril.

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    La noticia generó conmoción entre militantes, dirigentes, allegados y estudiantes, quienes expresaron sus condolencias a la familia. En paralelo, se ha solicitado esclarecer las circunstancias del accidente para determinar eventuales responsabilidades en este lamentable suceso.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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