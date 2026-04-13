Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Luto en elecciones: candidato al Senado por Juntos por el Perú fallece en accidente vial | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

El candidato a la Cámara de Senadores por el partido Juntos por el Perú (JPP), Dante Castro Carrasco, perdió la vida tras un trágico accidente ocurrido en el contexto de las actividades proselitistas rumbo a las Elecciones 2026. El hecho, que terminó en su fallecimiento este lunes 13 de abril, se registró días antes, el jueves 9, durante el cierre de campaña de la agrupación política.

De acuerdo con testimonios de testigos, el incidente se produjo en medio de una caravana electoral organizada por JPP. Castro participaba de la movilización a bordo de una camioneta cuando, en circunstancias aún materia de investigación, cayó del vehículo tras una aceleración repentina, lo que le provocó múltiples y graves lesiones.

Tras lo ocurrido, el aspirante fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, donde permaneció internado con diagnóstico reservado. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, su deceso fue confirmado la mañana del 13 de abril.