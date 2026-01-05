De acuerdo con la normativa federal de Estados Unidos , quienes sean acusados de infringir la Ley de Sustancias Controladas en el marco de una organización criminal continua podrían ser susceptibles a recibir la pena de muerte.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó este lunes ante una corte federal de Nueva York, donde afronta acusaciones por narcotráfico que, de ser hallado culpable, podrían conllevar la pena de muerte, según informó el New York Post.

Maduro, de 63 años, arribó al juzgado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, escoltado por agentes armados, luego de ser trasladado en helicóptero y vehículos blindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron detenidos el sábado durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, que incluyó el despliegue de comandos, bombardeos de aviones de combate y respaldo naval.

¿Qué dice la norma sobre el delito de Nicolás Maduro?

De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos citada por el New York Post, una persona declarada culpable de infringir la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” podría ser pasible de la pena capital, según datos de la Biblioteca del Congreso.

En el sistema judicial estadounidense, los delitos federales que contemplan la pena de muerte se concentran principalmente en casos de homicidio, traición o espionaje, así como en ciertos crímenes vinculados al narcotráfico que no necesariamente implican asesinatos. No obstante, las condenas a muerte por delitos de drogas son poco frecuentes.

La fiscal general Pam Bondi aseguró el sábado en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”, aunque no precisó qué tipo de condena solicitaría el Departamento de Justicia en caso de una sentencia condenatoria.

El proceso ha sido comparado con la captura del exdictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando el entonces presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar. En aquella ocasión, Estados Unidos optó por encarcelar a Noriega y no pidió la pena de muerte.

Delitos imputados a Nicolás Maduro

Maduro y otros altos dirigentes venezolanos ya habían sido incluidos en una acusación por narcotráfico presentada en 2020. Este año, un gran jurado federal incorporó nuevos cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos imputaciones relacionadas con la posesión de ametralladoras.

La acusación ampliada también alcanza a “Nicolasito”, hijo de Maduro; al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; y a un presunto capo del narcotráfico que continúa prófugo.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y señaló que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades del país, lideradas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, manifestó Trump al ser consultado sobre sus demandas hacia la mandataria interina.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, aunque especialistas advierten que elevar de manera significativa su producción no será un proceso sencillo, rápido ni de bajo costo.