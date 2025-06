¡Mano dura! EXPULSAN a venezolano sentenciado y le cierran las puertas de este país por 20 años

El ciudadano venezolano ingresó al país por un paso no habilitado y contaba con dos condenas penales previas , una por porte de arma cortante y otra por ingreso no autorizado a un recinto militar. La expulsión fue decretada por la autoridad migratoria en marzo de 2025, y notificada mediante carta certificada.

El ciudadano denunció una supuesta vulneración al debido proceso, alegando que no fue notificado personalmente, que no pudo ejercer su defensa y que no se consideraron circunstancias personales como su salud mental, adicciones o situación de calle. También argumentó que la medida vulneraba el principio de legalidad y el de no sanción doble (non bis in idem).