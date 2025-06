“Desearía no estar vivo”: el desgarrador testimonio del único sobreviviente del accidente de Air India

Un viaje familiar terminó en tragedia para Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano de 40 años que vivió lo impensable. Él logró salir con vida del accidente aéreo del vuelo AI-171 de Air India, que se estrelló en Ahmedabad el pasado jueves, dejando un saldo devastador de 279 personas fallecidas. Su hermano Ajay, que viajaba en el mismo avión, no tuvo la misma suerte.

En entrevista con The Sun, Vishwash compartió su desgarrador testimonio desde su casa en Diu, la isla donde ambos nacieron. “Es un milagro que haya sobrevivido. Estoy bien físicamente, pero me siento terrible por no haber podido salvar a Ajay”, confesó. Lo que parecía un detalle menor durante la reserva de pasajes —una diferencia de asientos—, terminó marcando su destino. Él se ubicó en el 11A, cerca de una salida de emergencia, mientras que Ajay quedó más alejado, en el 11J.