Niños cambiados al nacer vuelven con sus madres biológicas tras 6 años: "Entregarlo me duele"

El error salió a la luz cuando una de las madres, en busca de una pensión de alimentos, descubrió que el hombre al que demandó no era el padre biológico del niño. Esto llevó a la realización de pruebas de ADN, confirmando que el pequeño no tenía ningún vínculo sanguíneo con sus presuntos padres.

“Todo lo que estamos pasando es por culpa del hospital, todo el dolor que estamos llevando. Yo le dije a las enfermeras ‘ese no es mi hijo’ y ella todavía me dijo ‘usted está loca, este es su niño’”, contó una de las madres a un medio local.

Una de las madres, entre lágrimas, reafirmó el amor incondicional que siente por el niño que crió durante seis años. “Tengo que aceptar que ese niño no era mi hijo, pero no lo voy a desamparar porque yo lo he criado, dándole cariño, me duele tanto que se vaya, porque me dice ‘mamita, te amo’”.