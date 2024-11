¿Abrirán los malls en el APEC? Conoce los horarios de Real Plaza, Jockey Plaza y más

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está a la vuelta de la esquina, y el Gobierno del Perú ha declarado los días 14, 15 y 16 de noviembre como no laborables en Lima, Callao y Huaral para garantizar la seguridad de los líderes internacionales. Además, se ha dispuesto el teletrabajo obligatorio durante el 11, 12 y 13 de noviembre para reducir la congestión en estas áreas.

¡Buenas noticias! Real Plaza ha confirmado mediante un comunicado que sus centros comerciales en Lima, Callao y Huaral operarán con normalidad durante el APEC. Su horario de atención seguirá siendo el habitual, de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., garantizando así la continuidad de las actividades para los compradores.

El centro comercial La Rambla también ha asegurado a sus clientes que mantendrá sus puertas abiertas en horario regular, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., durante los días no laborables declarados por el APEC. Puedes acudir a sus sedes para tus compras y actividades diarias sin inconvenientes.

El Jockey Plaza ha establecido horarios específicos para cada área dentro de su centro comercial. Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, los supermercados estarán abiertos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., los centros financieros operarán de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y la zona comercial atenderá de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Estos horarios están diseñados para que puedas planificar tus visitas sin complicaciones.